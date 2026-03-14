CONCESSIONARIS DE VEHICLES QUE ENGANYEN ELS CLIENTS

12 de març 2025
Aquests dies m’he estat movent amb la intenció de fer un canvi de cotxe.
Tinc un utilitari, en perfecte estat, vull dir que no té cap cop, només les típiques marques als para-xocs del davant i darrere. Encara que té quatre anys, és un vehicle que incorpora les prestacions dels models actuals, pantalla multimèdia, control de pressió a les rodes… I no arriba encara als 18000 km.
Estic content amb ell i no tinc cap problema, simplement volia canviar-lo per un que fos una miqueta més gran i còmode.
Hi ha un model d’una altra marca que em feia l’ullet i vaig començar a mirar per internet models, prestacions i preus.
Molts ja sabreu com van aquestes coses, arribes al web de la marca i el primer que et diu és “configure su vehiculo”, sí en castellà perquè els concessionaris no acostumen a tenir web en català. Igual que el personal que atén els concessionaris, si en trobes un que parli català, ja t’ha tocat la loteria i no demanis res més.
Bé, i que em donareu pel meu vehicle?, que és molt maco i està en plena forma.
Ara bé, el més bo. Et fan una sèrie de preguntes i tu les respons dient la veritat absoluta, com si fossis al confessionari amb el capellà. Ja saps que després hauràs de portar el vehicle a què se’l mirin de dalt a baix, per davant i pel darrere, li facin fotos i t’interroguin com si fossis un criminal de guerra…
Quan enllesteixes el procés, ui no sé si ara es pot dir aquesta paraula (procés), surt la meravellosa xifra que en “teoria” et descomptaran a canvi del teu amic de l’ànima, amb qui has compartit aventures i dialogat en més d’una ocasió i que ja en aquest moment, et sents com un miserable traïdor per només pensar a canviar-lo per un altre.
9952.0 € aquesta va ser la xifra en el meu cas. Vaig demanar hora al concessionari per passar l’anomenada revisió.
El dia D a l’hora H, ens presentem tots dos al concessionari. El meu cotxe preocupat perquè li farien físicament i jo estressat per veure que li farien a ell i quina seria la xifra oficial per lliurar-los el meu estimat amic.
Deixo el meu vehicle, perfectament alineat a l’aparcament de “clientes”, ah, ja soc client! I amb pas ferm entro al concessionari de la marca “desitjada”.
Bon dia!, ningú respon, és clar, és un concessionari dels més grans de la ciutat de Barcelona i està tot ple de cotxes, sobretot dels cars, aquells que mai podràs conduir llevat que un bon amic te’l deixi testar.
Cerques un venedor, en veus dos o tres repartits en aquell batibull de rodes i carrosseries de colors brillants, mèrit en part, dels llums halògens que tenen a sobre. Tots tres asseguts a les seves respectives tauletes, xerrant per telèfon com si s’hagués d’acabar el món.
Bé, és normal, espero, passejo gaudint d’aquells cotxes tan lluents i ja vindrà algú a demanar-me que desitjo.
Passats més de vint minuts i amb síndrome d’invisibilitat o quelcom pitjor, decideixo interrompre la feina d’algun d’aquests comercials tan atrafegats que ni em veuen. Li explico el motiu de la meva visita i em respon que he de baixar a la planta inferior. (Gràcies, maco).
Arribo, una altra planta atipada de cotxes i al fons de tot em sembla veure el que haurien de ser quatre oficinetes darrere vidre. M’atanso i tres d’elles són buides. A la quarta hi ha vida, al telèfon és clar. M’acosto i l’home molt amablement li diu al seu interlocutor que li trucarà més tard. Em demana que segui i comencem a parlar del tema en qüestió. I miracle, aquest sí que parla català.
Torno a explicar el meu motiu de visita i em diu que cap problema, que hem de tornar a la planta superior, però que m’acompanya, fantàstic, algú amb vocació de servei. Pugem a la planta superior i em presenta un company seu i em diu que ell m’atendrà. Queda clar que allà ningú m’esperava ni tan sols sabien que hi anava.
Amb el nou company tornem al castellà imposat. Anem a veure el meu cotxe.
Per la forma de mirar-se’l semblava que era el primer cotxe que veia. Després d’una tanda de preguntes, fotografies des de tots els angles i un munt d’improperis i barbarismes, tornem a dins el concessionari. Introducció de les meves dades personals al seu sistema, l’únic que no em va preguntar és si havia fet la mili.
Després de tot em diu, no tenim cotxes del model que vols! 😱 Toca esperar fabricació.
Bé, i la valoració del meu vehicle? Ah, no, la fa una empresa externa, jo els hi passo ara les dades i ells em responen aquesta tarda o demà 😧 Així doncs, la valoració la fa algú assegut darrere una pantalla, sense veure el vehicle ni parlar amb el propietari. Rodons!
M’explica les “condicions”, entrada, sortida, i tres anys de terminis. Diu que em trucarà quan tingui la valoració i ens acomiadem.
Surto del concessionari, i m’adono que ja no tinc ganes de fer el canvi de vehicle. Que s’han cregut aquesta gent…
Espero la trucada del senyor dels improperis i barbarismes. A la tarda res. L’endemà, quasi a l’hora de dinar… rebo la trucada. Valoració del meu vehicle: 6000€. La valoració ha baixat un 39,71%.
Puc entendre que pugui variar un mica després de fer la revisió, però quasi un 40%?
Això és enganyar la gent perquè s’adrecin al concessionari i intentar entabanar-los amb retòrica comercial.
Els que tingueu experiències pròpies relacionades amb el tema del post, podeu fer comentaris, si us plau.
