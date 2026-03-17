COMISSARIA POLICIA NACIONAL VILANOVA I LA GELTRÚ

11 de març 2026
Els fets van tenir lloc en un escenari tan èpic com inesperat: la comissaria de policia de Vilanova i la Geltrú, aquell lloc màgic on la gent entra per renovar el DNI i surt amb històries que semblen guions de sitcom administrativa. Era el 9 de març de 2026, abans-d’ahir mateix.
Un ciutadà, Albert Montserrat Eroles, va anar tranquil·lament a fer el que qualsevol mortal fa tard o d’hora: renovar el document nacional d’identitat. Tot normal… fins que va cometre l’acte revolucionari del dia: demanar atenció en català. Sí, en català. A Catalunya. Una idea realment arriscada.
En arribar, els agents li expliquen que hi ha problemes informàtics. Però cap problema, perquè hi ha una màquina dins d’una cabina que ho solucionarà tot. Ja se sap: quan falla la informàtica, sempre hi ha una altra informàtica que falla amb més estil.
El funcionari parla en castellà, Montserrat en català, i durant una estona tot flueix amb la calma diplomàtica d’una reunió de l’ONU… fins que entra en escena la protagonista tecnològica: la màquina del DNI.
La màquina, molt segura d’ella mateixa, comença a donar instruccions en castellà. Montserrat, que devia pensar que era 2026 i no 1986, pregunta si pot posar-les en català. I aquí és quan la història agafa velocitat.
L’agent, amb una contundència que faria orgullós qualsevol robot burocràtic, deixa anar la frase que ja mereix samarreta:
“En espanyol o no hi ha DNI.”
És a dir, la màquina pot fer moltes coses, però sembla que el català encara no entra al seu menú. Potser és una funció premium.
Per si la situació no tenia prou tensió, l’agent també l’adverteix amablement que si presenta cap queixa… el denunciarà. Un servei complet: renovació de DNI i denúncia inclosa, tot en un mateix paquet.
Montserrat acaba el tràmit, escriu una queixa (valentia administrativa nivell expert) i, efectivament, l’agent compleix la seva promesa i el denuncia.
Segons l’escrit, l’agent amb placa 108.260 acusa Montserrat de faltar-li al respecte segons l’article 37.4 de la llei de seguretat ciutadana. La versió oficial és que la màquina no podia parlar català, però que una companya li ho podia traduir. Una mena de Google Translate humà de suport.
La cosa, segons l’agent, es va descontrolar quan Montserrat va cridar:
“Exigeixo que se’m posi en català!”
La frase, aparentment, va ressonar per tota la sala com si fos el crit d’inici d’una revolució lingüística. I això, segons la denúncia, constitueix una falta de respecte cap a l’agent.
En resum: un ciutadà entra a renovar el DNI, una màquina parla castellà, una companya fa de traductora improvisada, i una frase en català acaba convertida en incident quasi èpic.
Tot plegat confirma que renovar documents pot ser molt més emocionant del que sembla. Qui necessita sèries de televisió quan tens l’administració pública?
La denúncia que la policia espanyola ha presentat contra Albert Montserrat Eroles.
Montserrat ja ha presentat una queixa a Òmnium Cultural, la Plataforma per la Llengua i al partit al qual milita. De moment, no sap quina repercussió pot tenir la denúncia.
