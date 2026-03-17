CERVESERIA UNIVERSITAT. PÇA. UNIVERSITAT 11, BARCELONA

12 de març 2026
Dimarts 10 de març, a la Cerveseria Universitat. Dos estudiants fan una cosa absolutament revolucionària: demanar unes mitjanes… en català. Sí, sí, així de salvatges.
La cambrera, defensora acèrrima de l’orde lingüístic universal, decideix posar límits al caos i respon que, si no ho diuen en castellà, ella no els atendrà. Ordre restaurat. Civilització salvada.
Resum de la seva política d’atenció al client:
“Si no parleu en castellà, no us atendré. Us pireu del bar.”
I, per si algú pensava que era un malentès puntual, ho deixa ben clar amb orgull corporatiu:
“Això és el que fem amb tothom qui parla català aquí al bar.”
Tot molt normal. Ja se sap que demanar una cervesa en català és pràcticament una activitat d’alt risc.
Si voleu veure el vídeo:
