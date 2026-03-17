10 de març 2026
A partir d’avui, aquest bloc estrena una nova secció dedicada a explicar casos reals de catalanofòbia, tant del passat com del present… i, si cal, també dels que vagin apareixent en el futur.
La idea té dos objectius molt clars:
• Fer més visible la magnitud d’una situació que, malauradament, es repeteix cada vegada més sovint i que resulta tan incòmoda com injusta.
• Anar construint, a poc a poc, un petit directori de locals, empreses o persones que dificulten la convivència lingüística. L’objectiu és senzill: ajudar-nos entre tots a evitar situacions desagradables amb qui menysprea, maltracta o margina la nostra llengua.
Costa d’entendre, i fins i tot resulta poc intel·ligent des d’un punt de vista comercial, que hi hagi persones, siguin immigrades o autòctones (encara més sorprenent en aquest cas), que decideixin exigir als seus propis clients que canviïn al castellà, sovint anomenat per ells mateixos “espanyol”. Tot plegat amb el risc de perdre clients o negoci només per mantenir una actitud poc respectuosa amb la llengua del país.
