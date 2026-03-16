CARTA OBERTA A JAUME COLLBONI

17 de juny 2025
Benvolgut Jaume:
Això només se’t podria acudir a tu. Anar a Madrid a demanar la co-capitalitat d’Espanya per Barcelona.
Tu, sempre apuntes alt, però ahir, la teva ambició et va jugar una mala passada.
La teva manera de veure els límits és com a mínim, molt creativa. Anar a la “capital del reino” a demanar un traspàs de competències estrictament espanyoles?
Mirà que et conec i que n’estic curat d’espants, però desconeixia aquest nivell de confiança en tu mateix.
Has provat d’enfundar-te en un vestit de “SÚPER-BONI” i travessar la ciutat a les nits de punta a punta salvant ciutadans de les forces del mal? No sé si és optimisme o cap altra cosa, però déu-n’hi-do.
Potser caldria que repassessis aquesta idea abans de tornar-la a posar damunt la taula.
Vols dir que als catalans ens convé ajudar Madrid a resoldre els seus problemes, o serà millor dedicar esforços i recursos a resoldre els nostres?
Diria que ahir podries haver aprofitat més el dia, al teu despatx, rumiant com arribar a ser el cap i casal de la República Catalana.
És clar que això sí que no té cabuda ni en els somnis més humits d’un socialista espanyol. I si no, que li preguntin al teu company de partit, Salvador Illa.