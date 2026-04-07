CAROLINA ANDREA ALARCÓN ÉS NEGA PARLAR CATALÀ.

Abans d’ahir al matí, Carolina Andrea Alarcón, treballadora social d’origen xilè, denunciava que havia estat acomiadada per no utilitzar el català amb usuaris dependents que li ho havien sol·licitat expressament. Ella mateixa explicava en una intervenció a Antena 3 que disposa d’un nivell A2 de català i que és antropòloga. El relat, una vegada més, es construeix des d’una perspectiva de víctima; tanmateix, potser el focus de la notícia no és exactament aquest.
En realitat, ens trobem davant d’una empresa que presta un servei a persones dependents, les quals demanen ser ateses en la seva llengua. Davant d’aquesta situació, hi ha una treballadora que decideix no utilitzar el català, i una empresa que opta per respondre-hi afirmant que, si no es vol fer servir la llengua dels usuaris, es buscarà algú que sí que ho faci. Aquest plantejament modifica de manera significativa l’enfocament del cas.
Carolina Alarcón va arribar a Catalunya fa cinc anys i afirma tenir un nivell A2 de català. Aquest fet planteja diversos interrogants: com és possible que, després d’aquest temps, el seu nivell lingüístic sigui aquest? És capaç de comunicar-se amb fluïdesa i, malgrat això, decideix no utilitzar la llengua amb persones que li ho demanen? I, en aquest context, considera injustificat l’acomiadament?
Si una persona decideix traslladar-se a un altre país amb l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida, no és raonable esperar també un cert grau d’integració en la societat d’acollida?
Davant d’actituds com aquesta, què haurien de fer les empreses?
Sembla evident que l’actuació més coherent és la que ha adoptat aquesta empresa. Tot i que la notícia no n’especifica la identitat, aquesta decisió mereix reconeixement. Per part meva, vull expressar-los la meva més sincera felicitació.