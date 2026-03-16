CARLOS MAZÓN I SUSANA CAMARERO

22 de maig 2025
Quin és el concepte de llibertat d’expressió de la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero?
Després de la desgràcia ocorreguda el 29Oc2024, de la manca d’assumpció de responsabilitat per part de Carlos Mazón i del govern valencià del PP, de les mentides repartides a tort i dret per un personatge que dinava a El Ventorro, mentre els seus conciutadans ho perdien tot, fins i tot la vida, aquest cartell, no només és una obra d’art.
És quelcom que es mantindrà ben viu en el record de moltíssima gent, tant del País Valencià com de fora.
Susana Camarero diu, “L’odi genera odi, la crispació genera crispació i no podem continuar crispant aquesta comunitat. No podem crispar la societat, no podem crispar aquests joves. Els demano que hi reflexionin i, per tant, que retirin aquesta exposició”
L’odi i la crispació ja estan generats senyora Camarero, els han generat vostès i no es poden evitar.
El que necessita la societat Valenciana per calmar aquest odi i crispació a la qual vostè es refereix és molt simple, senzillament, deixar de dir mentides, explicar tota la veritat, demanar disculpes sinceres a les víctimes i a la resta de la població i deixar que la justícia dirimeixi responsabilitats, actuï en conseqüència i dicti les penes justes a cada un dels responsables començant per Mazón.
Pel que fa al garfit, és l’expressió ideal de la mentida, la corrupció, la indecència, la irresponsabilitat i ha de ser un record tan inesborrable com la diversitat d’escenes tràgiques que tots duem al cap, gràcies a la incompetència del seu govern.
Si per mi fos, atorgaria a l’autor el Premi Sant Jordi.
