BERGA I L’EXCONSELLERA TURA.

26 de maig 2025

El 27 de maig del 2005, a la població de Berga eren al bell mig de les seves festes, la coneguda Patum.
A mig concert de Barraques, un grup de desfermats va fer cap al concert i varen començar a repartir llenya entre els assistents al concert. Es van produir tres atacs amb navalla i en dues de les víctimes les navalles van tocar os. La tercera va anar a parar al cor de Josep Maria Isanta, un jove de 22 anys, molt estimat al poble, que va morir sense remei.

Parlant de què havia passat, la llavors consellera Montserrat Tura Camafreita va dir:

“No sé si és normal que en una ciutat de 16.000 habitants hi hagi 7 casals llibertaris, 4 d’anarquistes i 3 d’independentistes radicals.”

Vint anys després, aquestes associacions segueixen donant suport a la família.

Els causants de la tragèdia, ja han complert les seves penes i han tornat cap a casa. Ara, víctimes i botxins han de compartir espais. Però per a Tura, el problema eren les associacions.

