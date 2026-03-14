BARCELONA, TRÀNSIT I BOGERIA

5 de març 2025
Un vianant, travessa la Diagonal per on no ha de fer-ho i provoca un xoc entre dos autocars i lesions de diferent grau a més de 60 persones.
I ara, hi haurà qui digui que el trànsit rodat s’ha d’eliminar de la ciutat. Els que no han de poder circular per cap lloc són les que no tenen la deguda formació ciutadana.
És evident que hi ha vehicles de motor que semblen conduïts per “animals de roca”, i per aquests ja existeix un conjunt de normes i sancions adients en cas d’incompliment. Però entre els “vianants” i “objectes rodats no identificats” ORNIs (que no disposen de matrícula identitària, assegurança obligatòria ni permís de circulació i es poden conduir per la ciutat sense la formació necessària per conduir els vehicles de motor tradicionals), el trànsit és molt més complex i les situacions de perill es disparen.
Parlant de vianants (trànsit a peu) hi ha un relaxament perillós a l’hora de travessar els carrers que respon a una manca de formació de les persones produïda tant a les escoles com a les famílies. Quan era petit, els meus pares, em van fer entendre que:
Havia de travessar sempre pels passos de vianants.
No podia creuar, si el semàfor de vianants era en vermell.
I si el semàfor era verd, mirar a les dues bandes abans de creuar per estar segur que no hi havia cap vehicle despistat.
Doncs bé, ara hi ha una quantitat ingent de persones que vulneren cada dia aquests consells. Travessen quan els sembla bé, i molts a més ho fan mirant el mòbil…
I per acabar-ho d’adobar, ara hi ha els ORNI’s (bicicletes, patinets, monopatins, monocicles, patins de rodes en línia…) que circulen força ràpid i per on volen, ocasionant situacions de perill extrem.
Vagi per davant la meva disculpa a tots els usuaris d’aquests vehicles de desplaçament personal que compleixen o intenten complir totes les normes. Per ells o elles tampoc és senzill.
A tots els que circulen de qualsevol manera, saltant-se llums vermells, pujant i baixant de les voreres com si fossin autopistes, avançant altres vehicles per qualsevol banda, circulant per carrers a contra via… els desitjo molta sort, perquè, més d’hora que tard faran mal a algú altre o el patiran ells mateixos.
I per les autoritats que gestionen les vies de circulació, carrers…
Creieu normal la diferència en requisits a complir per poder circular, entre una motocicleta o cotxe i aquests tipus de vehicles de mobilitat personal?
Cada dia, vianants i conductors veiem tota mena d’infraccions molt perilloses ocasionades per bàrbars a bord d’aquests vehicles. Vosaltres no? La gent rarament veiem que multeu algú.
Qualsevol usuari de vehicles personals es passa un semàfor en vermell i el més habitual és que no tingui cap sanció. Com que no porten matrícula…
