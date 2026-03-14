BANC SANTANDER I IPHONE 16

22 de gen. 2025
Aquests dies a Rac1 i suposo que a altres emissores de ràdio també es poden sentir falques publicitàries del Banc de Santander, en les que, ofereixen, no un compte nou amb noves prestacions, no préstecs a baix interès ni cap altre servei bancari ad hoc, no.
Ofereixen un Iphone 16 per 0 € al mes 😲 “con condiciones”, textual. Com ells mateixos publiciten. I tot seguit et diuen “consulta condiciones en Banco de Santander”
Les condicions:
El teu iPhone 16 per 0 €/mes
Només has de fer-te client, apuntar-te a la campanya i complir els requisits:
Domicilia la teva nòmina i dos rebuts.
Associa el teu Bizum al teu compte en l’App Santander.
Usa la teva targeta de crèdit almenys una vegada al mes o mantingues un saldo diari d’almenys 1.000€ en el teu compte.
Ras i curt, volen captar nous clients. Ara, la forma de fer-ho no és “potser” la més correcta ni professional.
Ara, deixem de banda els motius de la falca publicitària i parlem de la seva manera de comunicar-ho.
Com deia, en el meu cas, els anuncis els he sentit a Rac1, emissora de parla catalana.
Els anuncis són tots en castellà
Per fer gràcia construeixen un relat en el qual un argentí, concentrat en fer servir el seu nou iPhone no atén els comentaris de dos amics seus.
I en to burleta li etziben comentaris, per veure si reacciona, del tipus:
La Milanesa está sobrevalorada, és un filete “empanao” o
El tango está bien, peró donde esté una jota…
En resum, dos espanyols prepotents que fan “el que poden” per intentar emprenyar el seu amic argentí sense obtenir ni tan sols un gemec de desaprovació per part d’ell.
Amb tot això vull dir:
L’anunci fa pena, és culturalment lamentable i humanament xenòfob.
I per acabar d’empastifar-ho està fet en castellà en una emissora que parla català de 0 a 24.
Tot un exemple del que no ha de fer una entitat bancària ni tampoc una empresa de publicitat.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!