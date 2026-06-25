PETITES COSES IMPORTANTS

Faig néixer aquest bloc per assolir dues fites: Poder escriure sobre fets principalment d'actualitat que m'atrauen i compartir opinions. I també deixar un registre de què va passant i de com ho visc

25 de juny de 2026
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ASSASSINATS A BARCELONA – PETITES COSES IMPORTANTS

Entre unes lleis penals tan acollidores que gairebé semblen un programa de fidelització per a màfies i delinqüència organitzada, el zel redemptor d’una part de l’esquerra amb una política migratòria que alguns descriurien com “portes obertes fins que es trenquin les frontisses”, una Generalitat autoproclamada “govern de tothom” que curiosament sempre acaba tocant la mateixa partitura del PSOE, unes alcaldies que converteixen el “ja ho estem gestionant” en “òstia, m’he descuidat”, i uns Mossos que, vistos des de segons qui, semblen tenir una punteria institucional molt selectiva, sobretot si es tracta d’independentistes amb senyera i canya de pescar, estem en mans d’un experiment social amb pressupost públic.

I després diuen que els westerns exageraven: al pas que anem, qualsevol duel de pel·lícula al mig del carrer semblarà una recreació històrica tranquil·la comparada amb segons quins titulars de Barcelona.

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