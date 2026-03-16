PETITES COSES IMPORTANTS

Faig néixer aquest bloc per assolir dues fites: Poder escriure sobre fets principalment d'actualitat que m'atrauen i compartir opinions. I també deixar un registre de què va passant i de com ho visc

ALDARULLS, COM I PER QUÈ

2 de juny 2025

Sigui com sigui, cada cop és més freqüent, el fet que qualsevol esdeveniment multitudinari com ara, manifestacions, protestes, desallotjaments, partits de futbol, acabin amb ferits o morts, aldarulls, destrosses, delictes sobre la propietat privada i també pública, detencions…

Segons el meu entendre, això es produeix pel descontentament d’una part important de la societat, i s’aguditza en els sectors més joves.

La gent que no pot satisfer adequadament les necessitats més bàsiques, em refereixo a lloc de feina estable, habitatge, alimentació, i que, per tant, no veuen la possibilitat d’avançar, de crear una família i en definitiva de “gaudir una mica de la vida”, que és el que tots venim a fer a aquest món; és gent que no pot tenir una estona de felicitat ni tan sols un cop al mes, a la setmana i menys encara cada dia. No poden sentir que la seva vida tingui cap significat o utilitat. Tot això, els margina i els col·loca en una posició de desarrelament i desafecció per tot i per tothom.

Les conseqüències de tot això, són cada cop pitjors i són les que d’un cert temps ençà veiem reflectides als mitjans, xarxes…

A banda, la rebuda d’immigrants descontrolada, empitjora la situació. A manca d’altres solucions, és ben clar que n’hem d’acceptar d’immigrants, però ben repartits i amb control.

La conclusió és la següent, si no canviem les dinàmiques de l’economia mundial, això no s’arreglarà i cada cop anirà a pitjor.

Sincerament, tant els nostres polítics, com els de Madrid, i els d’Europa no ho fan gens de bé. I l’ONU tampoc. Mala peça al teler.

