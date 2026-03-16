A WINDOWS 10 LI QUEDA MOLT POCA VIDA

29 de maig 2025
El 14 d’octubre de 2025: fi del suport per a Windows 10 i una nova oportunitat digital
El pròxim 14 d’octubre de 2025 se celebra el Dia Internacional dels Residus Electrònics, i coincidint amb aquesta data, Microsoft finalitzarà el suport oficial per a Windows 10. Això implica que el sistema deixarà de rebre actualitzacions de seguretat i manteniment, iniciant així la seva progressiva obsolescència.
Què significa això per al nostre ordinador?
Tot i aquest canvi, el nostre ordinador continuarà funcionant amb normalitat, igual que el dia anterior. Tanmateix, cal tenir en compte les implicacions reals d’utilitzar un sistema operatiu sense suport:
Quines opcions tenim?
Comprar un nou ordinador amb Windows 11 – La solució recomanada per Microsoft, però sovint costosa i ambientalment insostenible.
Actualitzar l’ordinador a Windows 11 – Aquesta opció només és viable si el maquinari compleix amb els requisits del nou sistema.
Adoptar un sistema operatiu alternatiu – Una opció viable, sostenible i gratuïta: Linux.
Zorin OS: una alternativa moderna, segura i eficient a Windows
Zorin OS és una distribució de Linux dissenyada per a ser intuïtiva i amigable, especialment per a persones que provenen de l’entorn Windows. Aquesta plataforma ofereix nombrosos avantatges que la converteixen en una alternativa molt competitiva:
Principals avantatges de Zorin OS respecte a Windows 11:
Rendiment optimitzat
Consumeix menys recursos, ideal per a ordinadors antics o amb especificacions modestes.
Totalment gratuït i de codi obert
No cal adquirir cap llicència ni fer pagaments recurrents.
Respecte per la privacitat
No recull dades personals per defecte. L’usuari manté el control sobre la seva informació.
Interfície familiar i configurable
Es pot adaptar fàcilment per semblar-se a Windows 7, Windows 10 o fins i tot macOS.
Sense bloatware
Inclou només el programari essencial. No hi ha aplicacions preinstal·lades innecessàries.
Major seguretat per disseny
Linux és molt menys propens a virus i no necessita antivirus externs en la majoria de casos.
Accés fàcil a milers d’aplicacions
A través de la seva botiga d’aplicacions, es poden instal·lar programes gratuïts de forma segura.
Prova sense instal·lació
Es pot executar des d’un USB abans d’instal·lar-lo, o configurar-lo en arrencada dual amb Windows.
Compatibilitat amb aplicacions de Windows
Mitjançant el suport integrat per Wine, es poden executar moltes aplicacions .exe.
Actualitzacions no intrusives
Les actualitzacions són controlades per l’usuari: no hi ha reinicis forçats ni interrupcions inesperades.
Conclusió
Davant la fi del suport de Windows 10, optar per una alternativa com Zorin OS pot ser una decisió intel·ligent, tant a nivell econòmic com mediambiental. És una solució robusta, segura i dissenyada per oferir una experiència fluïda, especialment per a usuaris que valoren la simplicitat i l’eficiència.
Podeu descarregar o resoldre dubtes sobre Zorin OS, aquí:
https://zorin.com/os/
