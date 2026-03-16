A AMBAR NO VAN D’ESTRELLES…

22 d’abr. 2025
Els de Ambar, ens diuen que no van d’estrelles en relació a Estrella Damm o Estrella Galícia…
I en el mateix anunci ens indiquen que són la millor cervesa del món segons World Beer Challenge 2024. Qui són aquests?
No van d’estrelles, però diuen que són “la millor cervesa del món”.
Que sigui o no la millor cervesa del món és sense cap mena de dubte, molt discutible. El que ja no és discutible és que la seva agència de publicitat no és la millor del món en res.
Gràcies a aquest anunci, som molts, els que ja no tornarem a beure ni comprar aquesta marca.
Algú pot considerar, ni tan sols després de beures tota una caixa d’Ambar, que aquesta pugui ser la millor cervesa del món, tenint en compte l’àmplia gamma, procedències, ingredients i sabors existents?
Si us plau, no ens prengueu pel que no som!
