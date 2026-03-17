8 D’AGOST DEL 2025

8 d’ag. 2025
Avui si tenim res a celebrar, i no té res a veure amb la presa de possessió com a president de “comunitat autònoma al servei de Sánchez i el Borbó” del M.D.P. Salvador Illa i Roca, (D de deplorable).
Els independentistes, els que volem una República Catalana Lliure, democràtica, avançada i envejable a ulls de tothom, celebrem la tornada a Catalunya, del M.H.P. Carles Puigdemont i Casamajo, avui fa exactament un any.
Tenia tots els factors en contra, Parlament i parc de la Ciutadella blindats, controls viaris, vigilància amb drons, controls perifèrics a ports i aeroports, Mossos, Guàrdia Urbana, Policia Nacional i finalment “l’operació gàbia” de sortida.
Amb tot això, ell va complir la seva promesa, va arribar a l’Arc de Triomf, va saludar, va fer el seu parlament, es va acomiadar i va marxar evitant la seva pròpia detenció per poder tornar a l’exili i d’aquesta forma seguir lluitant per la República Catalana que volem.
Sabem que té molts detractors, també dins els mateixos independentistes, sempre hi ha d’haver opinions de tota mena, però entenc i estic ben segur que en les darreres cinc dècades, no hem disposat de cap altre polític tan dedicat a la causa com ell. És cert, i hem de reconèixer que ha tingut i encara té, company/es tan dedicats a la causa com ell, però també és ben clar que sense ell, ningú, torno a dir ningú altre hagués declarat la República Catalana encara que estigués vigent només vuit segons.
La seva acció de fa un any exacte confirma el seu compromís amb la gent catalana. La seva honestedat, portant a terme els seus compromisos per difícils que siguin i la seva lluita permanent per defensar Catalunya dels colonitzadors.
Visca Catalunya Lliure, President.
