RAONS PER A L’EIXIDA DE VOX

VOX se n’ix del govern valencià per decisió presa a Madrid. Una voluntat de la seua direcció centralitzada que ha sigut acotada sense cap crisi, fuga ni contestació a terres valencianes. Sense perdre de vista els moviments de l’iliberalisme internacional dirigit per Putin i, ara, de la mà d’Orban com molt bé explica Partal a l’editorial, magradari fer unes reflexions sobre com està explicant-se per part de tots els partits i mitjans el gir estratègic als quadres dirigents, la parròquia o electoral més hooligan i l’electoral potencial a consolidar (com bé expliquen Coller i Torcal hi ha arguments i escenificacions segons per a qui).

L’argument de VOX, de portes endins, als quadres dirigents mig informats i mig desinformats serà el d’evitar una fagocitació similar a la d’aquells partits que a la dècada dels 90 pactaren amb el PP d’Aznar en governs autonòmics; el cas d’UV. L’ordre d’Abascal s’hi justificaria com una decisió estratègica en la competència intrabloc. Es tracta de protegir el partit de les “ofertes” de fitxatges que el partit gran pot fer a líders càrrecs del menut dins del mateix bloc ideològic per afeblir-lo estructuralment, mostrar-lo públicament debilitat i com a perdedor en la pugna per l’electorat compartit. VOX pretén, amb este moviment d’execució quasi militar marcar el territori ideològic i seguir alimentant ideològicament la seua parròquia. De portes cap a fora, les excuses dels MENA, més llenya al foc de la discòrdia i polarització social.

Dir que els han tirat del govern, riure’s per les xarxes de “l’expulsió” del torero… és un gran error. L’error no és que siga greu en si per la incorrecció de l’anàlisi que al cap davall poc importaria sinó perquè amb este tipus de reaccions se li està seguint el joc als dos: al PP i a VOX.

En primer lloc, se li segueix el joc a VOX, en la seua estratègia de diferenciació que els salvarà de quedar atrapats entre la butaca i les temptacions. És més, l’eixida del Consell (i resta de governs autonòmics) pot posicionar-los, segons circumstàncies, per intentar el sorpasso en més d’un àmbit, a banda de l’estatal.

Hi ha un aspecte molt important que s’oblida i ells segur que han contemplat. El seu ideari i discurs populista té poc de realitzable, se n’ix del marc legal democràtic i de la nostra economia de mercat: la gestió, tard o d’hora, acabaria passant-los factura.

En segon lloc, amb estes al·leluies per X de diputats progres, se li segueix el joc electoralista al PP. Per una banda l’ajuden a desmarcar-se visualment de VOX davant l’electorat moderat de centre inclús centre esquerra. No oblidem que això es produeix amb un PSPV enfront, poc cohesionat amb la imposició de líder des de Ferraz i afectat per baralles internes. Per una altra, banda, la lectura errònia del món progre sobre l’eixida de VOX, contribuirà a mantenir una esquerra social (i el poc nacionalisme) desmobilitzada i amb un percentatge d’abstenció important.

Acabem de comprovar a Franca l’efecte que causa la ultradreta mobilitzant l’esquerra. Doncs sembla que el PP ha pres nota mentre que l’esquerra es diverteix per les xarxes socials victorejant l’eixida de VOX dels governs. Ni la veuen vindre.

Els “anàlisis” i peticions, que apareixen a les xarxes de diputats/des de les Corts i responsables dels partits d’esquerres són més que un eco als arguments del PP i VOX per separat.

Li transmeten, al possible votant d’esquerres o valencianista, que el perill ja no existeix, no és tant greu o tant cert. Quan realment VOX, amb disciplina castrense, ha fet un pas (voluntàriament i interessadament) per rearmar-se.

Presenten un PP valencià diferenciat de VOX, quan les polítiques més espanyolistes i marcades per l’odi a la cultura valenciana eres propostes o defensades aferrissadament per consellers i alcaldies d’este PP, prou diferent al de Zaplana i Camps.

Un aspecte preocupant, per tancar estes reflexions, és la poca o nul·la importància que han donat la resta de partits a la decisió tant centralitzada del partit. En això també se n’ixen de la normalitat, del que tocaria en un partit polític d’un estat descentralitzat. VOX, dic.