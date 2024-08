L’OLI D’UN MOTOR CREMAT

El discurset contra l’Agenda 2030 i pel negacionisme climàtic o, almenys, les brofegades amb què s’expressa, crec que ha existit sempre.

Hui, passant per davant d’un taller he recordat quan, fa anys, es va controlar i regular el canvi d’oli dels motors de vehicles. També podíem sentir tota classe de reaccions a les que estem avesats a escoltar hui.

Des de les suspicàcies conspiranòiques amb xarrades a l’estil de “tot un negoci i una mentida”, els clams desesperats reivindicant alguna vella llibertat robada perquè “ara, haurem d’anar on ‘ells’ vulguen!”, passant per un mena de relativisme meninfot que feliçment ho resol tot amb un “no és per a tant, segur que no contamina tant”.

S’imagineu si haguérem fet cas en cada moment a tots els “espavilats indomables d’esperit lliure”? Si ens haguérem deixat alliberar de les fantasmagòriques agendes ocultes provinents de les tenebres de corrupció? En cada intent de reglament per al control de contaminació, de sanitat o seguretat que hem conegut des de l’entrada a Europa, un debat encès amb promeses electoralistes de vetos, anul·lacions o canvis legals: inseguretat jurídica i, finalment, la ineficàcia total de la gestió.

La impressió que tinc, encertada o no, és que eren quatres gats. Clar, pensarem que no hi havia xarxes socials que tenen la culpa de tot!

Efectivament les xarxes fan el seu paper però tampoc podem reduir-ho tot a elles.

A banda del mitjà, hi ha per exemple els actors. Bé sorgits de les xarxes, bé crescut en elles. Hui tenim partits de dreta extrema, pseudo-periodistes i altres figures adherides que ho couen tot, qualsevol fal·làcia de la què en pugen treure profit econòmic o rèdit polític com a elits: la gossera, la poca professionalitat i la falta d’escrúpols excusada en un ambient de polarització porta estes coses.

Si bé podem parlar del mitjà principal, les xarxes, les fake-news o la IA al servei del deep fake i d’estos subjectes tremendament lligats com son els youtubers, influencers i polítics 24 hores en X i un tercer aspecte a considerar: un terreny favorable.

Certament els reaccionaris no han sigut els únics a reduir fins a la inexistència els seus argumentari. Si adés he posat exemples de frases fetes contra qualsevol normativa ambiental, d’higiene o seguretat, també podem citar-ne altres en el sentit contrari: “això ve d’Europa”. Hem apel·lat i quasi reverenciat durant dècades a la normativa europea en un context polític i social de consens europeista com no hi havia en cap altre Estat de la Unió. Hui, hem despertat amb la globalització com a ressaca, immersos des de la crisi del 2008 en la desconfiança cap a les institucions internacionals i alguna cosa més que l’euroescepticisme. La força, com a argument que expressava la necessitat de convergir en normatives ara s’ha tornat en debilitat; un efecte de rebot. De forma paral·lela, la fortalesa de la democràcia consensual motivà que els grans partits relaxaren en la seua funció de socialitzar i crear l’opinió pública. Sempre m’ha sorprès, per exemple, la poca o nul·la dedicació dels eurodiputats a explicar la seua tasca legislativa, com i perquè s’aproven reglaments europeus.