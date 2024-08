Jutges i magistrats, funcionaris especials.

Deixeu que vos passe unes notes que he pres pres de “La justicia al banquillo” de Jaime Urias sobre la carrera judicial que trobe que poden servir per entendre el paper o posicionament majoritari de jutges i magistrats davant l’aplicació (o no!) d’una llei. En el fons tocarem es tracta un tema interessant com és la diferencia entre la “separació” de poders que tant s’abusa a Espanya i la divisió del poder que pretén salvar la democràcia. Els que sou funcionaris i heu preparat oposicions, se sorprendreu més encara. Per odre cronològic:

1- Jutge si magistrats entren al càrrec a l’època de la Restauració només si compten amb el vistiplau dels cacics i alts càrrecs i s’anomenen a dit entre ells. Són, per naturalesa, un gremi dedicat a l’intercanvi de favors. Com diu Urias es constitueixen en tot un poder aristocràtic que arribats …

2- … al 1931 es neguen a jurar lleialtat a la República. S’imagineu aprovar les oposicions (o accedir com a interí a una vacant) de mestre, administratiu o policia i negar-se a signar el jurament de lleialtat al rei i a la Constitució?

3- Així, es van posicionar al costat del colp militar del 36 i es van integrar fantàsticament al nou règim feixista sent un dels seus pilars. La reserva de places per a “ex combatientes, mutilados…”; el requeriment demostrable d’adhesió al règim i de recomanacions; la iniciativa de crear una jurisdicció especial política (el TOP com exemple final); les “excedències especials” per ocupar alts càrrecs (tornant molts al jutjat en la transició) o les sentències bestials plenes de judicis personals configuren una realitat empírica de que demostra la seua infrangible militància antidemocràtica.

5- Al 1979, en plena transició, en crear-se l’associació majoritària (APM) es va negar esta a assumir el constitucionalisme.

Al 1981 la mateixa APM va rebutjar, de nou, una ponència que explicitava la submissió dels jutges a la Constitució. L’APM: els que encara hui dominen els governs del Tribunal Suprem, els 17 Tribunals superiors autonòmics i el CGPJ.

6- Des de segle XIX el sistema d’accés basat en cantar temes en unes oposicions, i sobretot els sistema per a la promoció, depenen molt d’aconseguir un bon preparador. No tenen cap vergonya de publicar-ho com a recomanació. Si el preparador declara els ingressos o té la compatibilitat és altra qüestió, sembla que a casa del sabater, sabates de paper. A tot això, es reconeixen com a “bons” preparadors jutges amb càrrecs i llarga trajectòria. O siga, ultradretans i dretans, nacionalistes espanyols i profundament catòlics parlant clar.

A més, son ells, i no els aspirants els que poden permetre’s triar els alumnes. És a dir que hi ha una preselecció en la més que convenient (valorada) preparació. El criteri ideològic i altres vincles són decisius. Evidentment accedeixen a la carrera altres jutges, una minoria, inclús gent progressista (altra cosa és la promoció a jutge decà o l’ascens…).

La República no va poder canviar este sistema arcaic basat en la memorització i saber “cantar” per un on el coneixement de la societat, d’altres sabers i de la diversitat és valorara. Alguns juristes com Martin Pallín coincideixen amb Urias amb esta crítica.

El resultat és ben conegut. Una casta ultraconservadora que es negava a aplicar els avanços legislatius de la República, creava el TOP per agilitzar la repressió contra l’oposició franquista, es desentenia dels valors constitucionals i democràtics a la transició, responsabilitzava a joves violades per ‘manadas’ o es rebel·la contra el poder legislatiu en l’actual Llei d’amnistia.

La divisió de poders a Espanya no existeix, no és un problema de lawfare, la democràcia ha sofert colp. El Poder Judicial ha invadit les competències del Legislatiu i executiu. Urias ens recorda que justament això el que més li preocupava a Montesquieu quan definia els jutges com “la boca que pronuncia la paraula de la llei; éssers inanimats que no poden moderar ni la força ni el rigor d’aquesta”. El pànic que tenia el marquès de ser jutjat per un jurat massa popular i massa permanent que es deixar dur per la seua ideologia. A Europa, l’element central de la democràcia és el legislatiu que és on radica la voluntat popular.

Joaquin Urias fa un magnífic repàs des de diferent anglès. L’evolució històrica de la nostra justícia corrupta; dels diferents models de justícia o aspectes com els seus òrgans de govern i l’elecció d’estos (CGPJ); dels mantres que, interessadament, ens han colat front al vertader esperit de la llei. Tot sense mossegar-se la llengua però sobretot molt ben documentat. De fet, la bibliografia del llibre és un apunt interessat.

***

Urias, Joaquín. “La justicia al banquillo”. Barcelona, 2024 Arpa Editrores

Martin Pallín, Ja, “El gobierno de las togas”. Madrid, 2020. Catarata.