El discurs oficial a l’àmbit local

Quan xafes la realitat de la política local, t’hi adaptes molt, massa i tot a un món de demandes del carrer que sempre arriba a sorprendre a quí s’ho mira des de fora del terme municipal.

Governar des de la ideologia és una temeritat des d’una òptica electoralista i cal cedir al que la gent vol, revestint la decisió interessada en “democràtica” pel que comporta de respectar la intuïda voluntat popular (dubte que passara per “voluntat general”).

Per una banda tindríem totes aquelles actuacions que, d’alguna forma fomenten o emparen la continuïtat d’una cultura social arrelada en la tradició i costums. Tot i que ben bé no passen el sedàs progressista amb què molts governants municipals s’han format.

Aci tenim les participacions o assistències a actes tradicionals o religiosos que, potser, no serien fora del càrrec (o sí); l’estricta aplicació de la reglamentació en festes on, la denigració i el maltracte animal, queden eclipsats pel pes social de la tradició o un fum d’activitats excessives en contaminació acústica, ambiental o incomoditats per a una minoria de veïns que podrien modificar-se però ningú s’hi atreveix a clavar mà.

En l’àmbit local siga municipal, provincial o foral, no s’escapa cap partit.

Per altra banda, i ací és on vull incidir, tenim altres gestions que res tenen a vore amb l’oci, la festa o la cultura o tradició local.

Entrarien ací aquelles decisions que diferenciaríem de l’anterior grup per dos elements. Un, la pròpia naturalesa en estar relacionades directament amb l’activitat econòmica i el model econòmic. Una relació que té dos dimensions. La primera seria l’afecció al territori amb l’expansió urbanística, l’esgotament dels recursos naturals com l’aigua (poca broma!) o la contaminació i residus generats. L’atra dimensió seria la que afecta al mercat laboral: qualificació dels llocs de treball, remuneració, estacionalitat i la conseqüent riquesa de la zona.

Referent a este segona àrea de decisions de la política local, personalment entenc que té més importància per la incidència directa que té en el conjunt del país. Sense menystenir per això, com la cultura local afecta a la visió del país i de la seua política que és un tema més de portes endins.

Seria interessant fer una revisió ràpida per les XXSS i, més avant, un recompte seriós sobre pronunciaments en plenaris, mocions o declaracions institucionals qüestionant el model turístic de masses i depredació del territori.

No afirmaria que en les aquelles poblacions amb platja, urbanitzacions amb piscina i gespa per tot arreu, els regidors no s’hi atrevesquen a parlar-ne, més encara si han patit les restriccions d’aigua potable. Però, com a hipòtesi de treball, plantejaria una adaptació de l’argumentari. Una suavització del llenguatge catastrofista (apocalíptic que diuen altres) rebaixant-lo a alarmista a tot estirar, unes matitzacions justificant l’excepcionalitat del seu poble (no tenim altres recursos, ens furten l’aigua,ho va fer l’anterior govern….) o, directament, llançar la pilota a la galeria i assenyalat al Gobierno de Sánchez o governet de Mazón el de X, segons el cas.

La cançó oficial que reclama un canvi de model turístic basat en la sobreexplotació del territori, característic del sud pobre o les Illes i generador de llocs de treball temporals, poca qualificat i sous baixos acaba interpretant-se en una diversitat de covers en els comptes dels col·lectius i els salons de plens.

Potser l’exemple més vehement d’excepció o exempció local el tinguérem en l’acolliment a la Copa América que l’exalcaldessa dels Comuns, Ada Colau, va fer. Parlem d’una política que va sofrir molts lawfares per part de grups d’interessos (no per iniciativa de jutges o fiscals). No podem sospitar en lògica de favoritismes ni tant sols de cants de sirena liberals.



Colau, com tots, pensaría que això del gran esdeveniment pijo en la ciutat, la gent que vota ho veuria bo per a l’economia local, la que siga i s’hi va adaptar. Ara, pareix que el colauisme oficial, les bases (perdoneu la doble ironia) s’hi oposen i veuem en el gran esdeveniment la font de tots els mals (triple!).

Era d’esperar que la contradicció estiguera en boca de tots. No sols per la importància de Barcelona, no es tracta dels bous al carrer en Puigdedalt. Tampoc és pel precedent de corrupció de València, recordem que la visita del Papa a Galícia no va suposar cap saqueig com la de Camps i Rita. La rellevància de la decisió, no colauista, de política local de Colau i el problema gros del colauisme i adlaters es deu al fet d’haver sacsejat tot l’ideari més tradicional de l’esquerra. Les tradicions i, més si són locals, no és toquen.