COMENCEM A PLANTAR CARA AL DISCURS OFICIAL

Molt encertat l’editorial d’ahir de Vicent Partal sobre la segona volta francesa. Efectivament no estem per triomfalismes.

Al meu entendre, urgeix fa temps que l’esquerra europea (i no sols l’esquerra!) abandone el wokisme, el discurs basat únicament en les identitats (immigració, gènere o identitat sexual) tal com va començar a explicar Fukuyama a “Identidad”. Caldrà endinsar-se en un nou camí (nou per a les elits actuals) i abandonar el pati d’escola al qual s’han acomodat els partits nous i vells. Urgeix arriscar valentment per reconnectar en les ja abandonades classes mitjanes i la perifèria com defineix Guilluy a a “No society”. És un tema delicat, tant delicat com indefugible davant els fets tant i els estudis de sociològics i reflexions intel·lectuals.

Com a apunt, diria que la solució passa per un canvi acordat o, si més no, debatut a nivell europeu i no només de partits locals (estatals o regionals).

Per guanyar la perifèria i reduir l’abisme entre classes i recuperar la classe mitjana clar posar damunt la taula abans la política europea comercial i sobretot la incidència en sectors com l’agricultura. Parlar d’importacions i del control d’aquestes. Clar i ras: si el Nord europeu no es compromet i s’obliga, la ultradreta entrarà a tractorades pel sud.

I, una pregunta final. Com podem encetar un debat sobre canvis necessaris a nivell ideològic i estratègic si, en la tàctica electoral in extremis la megaidentitat i la polarització ho son tot?

Dic que ho són tot i em quede curt. Tots els treballs recents dels politòlegs i sociòlegs espanyols, demostren que va in crescendo, i Espanya encara que pensem el contrari, no va al cap en polarització.