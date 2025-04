Argüeso i viure de la política

Entre dedicar-se a la política com a professió el que seria fer-se (adquir habilitats i coneixements) un polític professional i centrar-se en fer del ‘viure de la política’ una professió hi ha una gran diferència.

Son els partits els que d’han d’assegurar i promoure la primera i ben digna opció i, a la vegada, rebutjar i depurar la segona. Però pareix que no ho tenen clar, ben bé fan el contrari. Obliden la formació dels seus i recluten vividors espavilats del mercat de fitxatges on s’ofereixen diputats de partits a la deriva.

El cas d’Argüeso (exCS) és un exemple paradigmàtic d’especialista en ‘viure de la política’. El Secretari Autonòmic d’Emergències -un ‘manta’ segons diuen excompanys de Cs- al·lega desconeixement sobre el sistema de seguretat i emergències per alertes hidrològiques. La jutgessa li aclareix que, en tot cas, el desconeixement seria raó de la negligència. Ell vol cobrar de Secretari Autonòmic i ‘jugar de bulto’.

Quan exercia de policia o Guàrdia Civil, llevaria les denúncies si el conductor alegava desconèixer la senyal de trànsit?

Un desconeixement, per cert, que no li pesava a la consciència mentre es dedicava a respondre a amics i parents sobre carreteres tallades… Quan es tracta d’abusar, Emilio es veu que ha adquirit totes les habilitats.

Emilio fa la impressió de ser d’aquells que, cada vegada que canvien de jaqueta s’excusen en el seu perfil més tècnic, professional que no polític. Irònic i patètic. Ha fet del viure de la ‘política’ una professió i per això el va fitxar Mazón. Déu els cria i nosaltres els patim.

