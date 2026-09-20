COMUNICAT DE TERRA i LLIBERTAT, SETEMBRE 2026

Després de 12 anys d’absència com a organització política, Terra i Llibertat ha decidit tornar a fer-se pública, i presentar i defensar les seves propostes, pensaments, reflexions i accions. Endeguem aquesta nova etapa amb el COMUNICAT que reproduïm a continuació.
COMUNICAT POLÍTIC DE TERRA i LLIBERTAT, setembre 2026.
“No existeix la dicotomia entre qüestions locals i qüestions universals. Ser una nació vol dir tenir una formulació local de qüestions universals»
Julià de Jòdar, reflexió en el Seminari de Randa «El pensament de l’Eva Serra».
1. Som ja fa temps entre la fi d’un cicle polític i l’inici d’un de nou. Fi del cicle del procés i dels indignats que posà per primer cop seriosament contra les cordes (especialment l’Octubre del 2017 a Catalunya) la reforma del règim franquista expressada en el pacte constitucional espanyol de 1978. En aquest entremig totes les institucions del país estan en mans de l’extrema dreta espanyolista (País Valencià, Illes), de l’extrema dreta francesa (Catalunya Nord) o de la socialdemocràcia espanyolista (Catalunya). Entre tant les forces dites independentistes han retornat a l’autonomisme i les esquerres es mostren incapaces de mobilitzar seriosament l’esperança. Les institucions del país es mostren incapaces de tenir veu pròpia, els serveis públics i les infraestructures es dessagnen en una constant desinversió, la llengua recula al mateix ritme que avança el canvi climàtic i les classes populars es precaritzen. Tot això a l’espera (sembla) d’un important avanç de l’extrema dreta catalunyista, del neofalangisme espanyol i de l’extrema dreta francesa. Fa temps que allò que anomenem Occident mostra indicis de senilitat criminal (amb la guerra a Palestina al capdavant) i la Unió Europea es difumina cada cop més incapaç de ser un actor amb veu i projecte propis en un món definitivament multipolar. En aquest marc (i en l’horitzó del col·lapse civilitzatori, del que en vam tenir un primer tast en la gestió de la pandèmia del 2020) sembla que assistim a l’inici d’un cicle que serà marcat per la dialèctica entre un reforçament totalitari i sense concessions de l’ordre político-econòmic imperant (l’extrema dreta en seria el mascaró de proa) i les forces nacionals i populars que s’atreveixin a liderar l’afirmació de drets, llibertats i cura de la terra.
2. És una falsa dicotomia el vell enfrontament entre alliberament nacional i transformació social. Es tracta d’una dicotomia que ve d’una esquerra que, o bé és mandrosa en l’anàlisi intel·lectual, o bé camufla el seu arrelament al marc estatal existent. Si centrem l’anàlisi polític en els termes de les realitats social-històriques (a vegades sembla que es pensa el capitalisme com una «essència» metafísica i no com una expressió historicosocial) cal afirmar que el Regne borbònic d’Espanya i la República de França són les formes social-històriques concretes en què els Països Catalans queden inserits en el Sistema-Món Modern Capitalista. Podem distingir una dimensió pròpiament nacional i una dimensió pròpiament social en la nostra anàlisi però no podem obviar que les dues es donen en una sola dinàmica: com queda inserida la nostra realitat social-històrica en el Modern Sistema-Món que ens domina. Podem fer aquesta mateixa anàlisi des de la formulació que en feia Abdel-Malek: la Dialèctica Social (la interacció entre el cercle de grups socials i classes i el cercle de pobles, cultures, civilitzacions, travessats ambdós en l’actualitat per la revolució tecnològica, la configuració del món multipolar i la crisi ecològica).
La fugida de Catalunya, durant la tardor del 2017, tant de Caixabank com del Banc de Sabadell, assumint la crida a l’ordre borbònica, ens semblen suficients per il·lustrar aquest perspectiva. La dimensió nacional i la dimensió social es donen les dues, alhora, dins d’una sola dinàmica.
3. La fase contemporània (i actual) d’aquesta dominació entenem que s’expressa en termes cada vegada més clars de «colonialitat», és a dir: de despossessió de la capacitat de decidir els termes en que es dona l’existència social-històrica a bona part de la població i del conjunt dels territoris dels Països Catalans. Aquesta despossessió s’exerceix a través de la inserció d’unes cada cop menys nombroses elits en l’estructura política del Regne d’Espanya i de la República francesa com a institucions estructurants en el nostre país del Modern Sistema-Món.
Certament, observem:
– la quasi nula sobirania de les institucions autonòmiques (en la part espanyola) i administratives (en la part francesa). La presó i/o l’exili en el moment que alguna d’aquestes institucions pretén actuar fora de l’estret marge que li concedeix la dominació estatal existent (com es va comprovar en la tardor del 2017 a Catalunya) o la prohibició explícita de l’articulació de les diverses autonomies en la part espanyola del país en són l’expressió més clara.
– la constant i creixent hegemonia de les llengües castellana i francesa al conjunt del territori (i especialment en les ciutats), hegemonia per la qual no deixen de treballar els estats dominants i els seus col·laboradors en els nostres països. Hegemonia lingüística que uneix en un sol batec l’extrema dreta espanyola i francesa (mentre moltes esquerres miren cap a un altre costat o, fins i tot, reprenen la vella cançoneta soleturista del català com a llengua de la classe dominant i el castellà com a llengua que uneix el proletariat universal. Aquest fet situa una part de les «esquerres» presents als Països Catalans com a participants del pensament colonial).
– la submissió del conjunt del territori als interessos extractius de grans corporacions que s’expressa sobretot en les dinàmiques de macroprojectes energètics, agroalimentaris, tecnològics i d’ocupació turística. La degradació de moltes de les nostres comarques, la pèrdua alarmant del dret a l’habitatge en zones creixents del país, l’abandonament de la terra i del mar per bona part dels nostres pagesos i pescadors, la degradació ecològica… en són alguns dels exemples més clars.
4. És en aquest marc, i amb la voluntat d’iniciar un nou cicle polític, que Terra i Llibertat creu que és el moment de tornar a engegar un procés nacional d’autodeterminació amb una clara i decidida voluntat de recuperar col·lectivament i personal la capacitat de reapropiar-nos de les nostres vides en totes les dimensions de l’existència social: política, econòmica, ecològica, lingüística i cultural.
Més enllà de cap conjuntura tàctica creiem que és arribat el moment de situar al capdavant de l’estratègia política l’autoorganització social en clau nacional (de Països Catalans) amb la decidida voluntat de construir poder propi.
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