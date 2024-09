Torna a escoltar l’especial dedicat a quatre joves comunicadors

A l’estiu, a Ràdio 4, podeu escoltar reposicions de programes especials de L’altra ràdio: els dilluns de 14:05 a 15 hores, els dissabtes de 21:05 a 22 hores i els diumenges de 8 a 9 hores. En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/

Aquesta setmana reposem el programa que es va emetre el dimecres 17 de juliol del 2024. Rebem a quatre joves comunicadors que ens expliquen la seva experiència als mitjans de comunicació i que són una mostra del talent existent en aquest camp.

Eudald Puig col·labora en mitjans de comunicació locals d’Osona, com Ràdio Pista i El 9 FM on presenta “Quin Tingladu!”. Des del mes d’agost de 2023 és locutor de ràdio Flaixbac i des de fa un parell d’anys és codirector de Ràdio Pista, l’emissora municipal de Balenyà. Escolta-ho al minut 6’23 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/joves-comunicadors/16172199/

Josep Moragas forma part de l’equip del programa “Via lliure” de RAC 1. En el passat ha estat responsable de Comunicació de Radiofònics i ha passat per Ona de Sants Montjuïc, 7 de Ràdio, UAB Ràdio, la locució de l’Agencia Española de Meteorologia, Ona Madrid i Ràdio Fliaxbac. Aquest any 2024 el pòdcast ‘La ronda perversa’, dirigit i presentat per David Balaguer i amb Josep Moragas a l’equip, va guanyar el premi Ràdio Associació d’Innovació. Escolta-ho al minut 15’24 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/joves-comunicadors/16172199/

Sergi Martín ens parla dels “streamers” de You Tube i Twicht. Ell manté els canals MT Sergi. Videojugador professional i especialista en jocs com Super Mario. Campió del món de “Speedrunners” en una de les seves modalitats. Escolta-ho al minut 29’51 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/joves-comunicadors/16172199/

Pol Corredoira és “speaker” del F.C.Barcelona i de la Unió Esportiva Santboiana. Últimament va presentar la Kings World Cup al 3cat, des de Mèxic. Ha treballat a Ràdio Estel, Ràdio Flaix, Ràdio Cornellà, 7 de Ràdio, Onda Cero, Sants 3 Ràdio, UAB Ràdio i SER Catalunya. Escolta-ho al minut 42’16 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/joves-comunicadors/16172199/

