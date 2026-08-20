Reposició de L’altra ràdio del 18 d’abril: “50 anys de Ràdio 4”

A l’estiu, entre el 20 de juliol al 4 de setembre, Ràdio 4 reposarà set edicions de L’altra ràdio, els dilluns de 6 a 7 del matí, els dimecres de 4 a 5 i els dissabtes de 2 a 3 de la matinada.
La setmana del 24 d’agost es podrà tornar a escolar l’edició de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, que es va emetre el dissabte 18 d’abril del 2026. Especial 50 anys de Ràdio 4. Aquest especial de L’altra ràdio es va enregistrar el dijous 9 d’abril dins del IX Congrés Internacional de Recerca en Comunicació, organitzat per la Societat Catalana de Comunicació de l’Institut d’Estudis Catalans, a la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna-Universitat Ramon Llull.
Esteve Crespo, director de RTVE a Catalunya, recorda els seus inicis a Ràdio 4, a l’any 1990, i alguns dels periodistes dels serveis informatius d’aquella època. A més valora el paper fet per Ràdio 4 i apunta la funció que ha de tenir en el futur. Escolta-ho al minut 8’10 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/especial-50-anys-radio-4/17021428/
Pilar Sampietro (‘Atxanta la Mui’, ‘Molt lluny de Manhattan’, ‘Nautilus’, ‘Vida verda’) explica com va arribar a Ràdio 4, l’any 1983, i l’ambient que hi havia en aquells anys inicials a Ràdio Nacional d’Espanya a Barcelona on coexistien professionals de generacions i ideologies ben diferents. A més, recorda alguns programes i algunes de les dones que treballaven a Ràdio 4 durant el final dels 70 i el principi dels 80. I posa en valor els continguts culturals que ofereix Ràdio 4. Escolta-ho al minut 20’22 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/especial-50-anys-radio-4/17021428/
Mohamed El Amrani, “D’on ets tu?”, Irene Desumbila, “La barrera del so” i Marc Margarit “Són 4 dies” són tres professionals fe la generació jove de Ràdio 4. Els tres expliquen com van arribar a treballar a Ràdio 4, opinen dels pros i contres de treballar en una ràdio pública i de l’ús de la veu sintètica i la generació de continguts amb intel·ligència artificial. Escolta-ho al minut 35’14 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/especial-50-anys-radio-4/17021428/
Alejo del Peral, tècnic de so de RNE a Catalunya, explica com eren els estudis del Passeig de Gràcia 1 de Barcelona, a la dècada de 1980, i recorda alguns dels tècnics significatius de l’emissora. Escolta-ho al minut 30’06 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/especial-50-anys-radio-4/17021428/
Joan Francesc Fondevila, president de la Societat Catalana de Comunicació, explica l’èxit que ha suposat el IX Congrés Internacional de Recerca en Comunicació. Escolta-ho al minut 2’58 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/especial-50-anys-radio-4/17021428/
L’altra ràdio es pot escoltar tots els divendres al portal RNE Audio (https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ )
A l’estiu, a Ràdio 4, els dilluns, a les 6 hores, els dimecres, a les 4 hores i els dissabtes, a les 2 hores. En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE ( http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/ ). També en DAB+ (ràdio digital) a l’àrea metropolitana de Barcelona. I en TDT a les Illes Balears.
Al satèl·lit Eutelsat Hotbird 13B, freqüència 12.303 MHz, polarització vertical.
Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio
https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio
Si voleu escoltar continguts propis de 1980 ençà teniu els episodis de L’altra ràdio vintage que es poden escoltar a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage/
Tota la informació sobre L’altra ràdio i la seva història la trobareu al web http://altraradio.cat
Gràcies per escoltar-nos i molt bona ràdio.
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