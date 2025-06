Pòdcast de L’altra ràdio del 20, 21 i 22 de juny del 2025

Al pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dissabte 21 de juny del 2025, podeu escoltar els següents continguts.

La Fundació Puntcat inicia una nova etapa sota el nom d’Accent Obert. Escolta-ho al minut 4’25 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/democracia-tecnica/16620476/

Escoltem una ràdio del tercer sector de l’any 1980: RS1 de L’Hospitalet de Llobregat. Extret de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona. Escolta-ho al minut 2’37 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/democracia-tecnica/16620476/

Jordi Álamo, de l’empresa Ebantic, informa de la plataforma Rasa, de codi obert, per crear assistents de veus conversacionals, i d’Elevenlabs.io, que és un sistema per crear veus personalitzades i que permet clonar la nostra veu. Escolta-ho al minut 15’05 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/democracia-tecnica/16620476/

El doctor en Ciències de la Comunicació Joan Francesc Gras mostra la seva preocupació per la decisió judicial que permet bloquejar adreces IP a petició de La Liga. Una cosa és bloquejar continguts i l’altra és bloquejar l’accés a servidors on hi ha un munt de serveis de molts clients diferents. Escolta-ho al minut 47’04 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/democracia-tecnica/16620476/

Pensament i Tecnologia amb el doctor Carles Llinàs, Degà de la Facultat de Filosofia de La Salle-Universitat Ramon Llull, amb la col·laboració de La Salle Campus Barcelona. En aquest programa reflexiona sobre: la democràcia i la tècnica, a partir del plantejament d’Ortega i Gasset al seu llibre “La rebelión de las masas”. Escolta-ho al minut 8’07 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/democracia-tecnica/16620476/

Raúl Martínez, Doctor en Ciències de la Comunicació i professor de la Universitat de Vic, ens invita a veure el documental “No other land” dirigit per l’advocat i periodista palestí Basel Adra, el fotògraf i agricultor palestí Hamdan Ballal, el periodista de recerca israelià Yuval Abraham i la directora de fotografia israeliana Rachel Szor. Escolta-ho al minut 20’26 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/democracia-tecnica/16620476/

En Jordi Barreda, des del portal Societat de la Informació, comenta que l’empresa Meta (Facebook, Instagram i Whats App) ha posat en marxa el projecte per crear un sistema d’intel·ligència artificial per generar automàticament anuncis publicitaris. Escolta-ho al minut 19’09 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/democracia-tecnica/16620476/

Luis Segarra de “Guía de la radio” informa de l’actualitat radiofònica: canvis a Catalunya Ràdio, estabilitat a la programació de la Cadena SER; llibre de memòries de José Ramón Pardo; Sílvia Barba, sotscap d’esports de Ràdio Nacional d’Espanya. Escolta-ho al minut 35’20 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/democracia-tecnica/16620476/

A la secció de femProcomuns, David Gómez informa de la sessió sobre economia de plataforma que es farà a la Universitat d’Estiu del Cooperativisme (UESCOOP) el 3 de juliol. A més, aporta algunes reflexions que han fet a femProcomuns sobre si té sentit un “cooperativisme de plataforma” deu anys després que es plantegés com a resposta al “capitalisme de plataforma”. Escolta-ho al minut 26’15 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/democracia-tecnica/16620476/

Miquel Àngel Sáez, president de la Federació Catalana de Radioafeccionats i director de MercaHam, valora l’edició d’enguany d’aquesta gran fira de la radioafició i radioescolta que es va fer a Cerdanyola del Vallès el 14 de juny. Escolta-ho al minut 29’55 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/democracia-tecnica/16620476/

L’altra ràdio es pot escoltar tots els divendres al portal RNE Audio (https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ )

A Ràdio 4, els dissabtes, a les 21:05 hores, i els diumenges a les 16:05 hores. En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE ( http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/ ) També en DAB+ (ràdio digital) a l’àrea metropolitana de Barcelona.

Al satèl·lit Astra 1M, a 19,2E, per 11.626,50 V MPEG-2 / DVB-S QPSK FEC 5/6.

Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio

https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio

Si voleu escoltar continguts propis de 1980 ençà teniu els episodis de L’altra ràdio vintage que es poden escoltar a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage/

Tota la informació sobre L’altra ràdio i la seva història la trobareu al web http://altraradio.cat

Gràcies per escoltar-nos i molt bona ràdio.