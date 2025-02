L’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la UAB supera els 11100 registres i arriba a les 1250 ràdios de totes les comarques

A l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona celebrem el Dia Mundial de la Ràdio 2025, del 13 de febrer, superant els 11100 registres i arribant a 1250 ràdios de totes les comarques. Ja tenim 4000 persones indexades, que han presentat o fet col·laboracions regulars, en 3500 programes que hem pogut recollir. L’ASRC es va presentar fa dos anys amb 2300 registres. Gràcies a totes les persones que hi heu col·laborat.

L’ASRC de la UAB recull una mostra d’emissores catalanes i espanyoles presents a les bandes de radiodifusió a Catalunya i de les ràdios catalanes que distribueixen els seus continguts per Internet. A més, recopila un elevat nombre de programes i de presentadores i presentadors, de totes les èpoques i en totes les tipologies d’emissores.

L’ASRC de la UAB és resultat de la col·laboració entre l’Institut de la Comunicació (InCom-UAB) i la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General de la UAB i forma part del projecte digital de l’Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB). És una iniciativa sense ànim de lucre i amb voluntat de servei públic. La inclusió de la documentació sonora com a part del patrimoni cultural universal queda explícitament recollida en el programa Memory of the World de la UNESCO, iniciat el 1992, on s’especifica la necessària protecció de la tradició oral no escrita i altres manifestacions sonores de la cultura universal.

Podeu navegar per 98 anys de ràdio a la següent adreça: https://arxiuradio.uab.cat/s/arxiusonor/page/arxiu-sonor