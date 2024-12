L’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la UAB supera els 10.000 registres i les 1.100 ràdios

A l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona , promogut per la Biblioteca de Comunicació Hemeroteca General i l’Institut de la Comunicació, acomiadem els 100 anys de la ràdio a Catalunya amb més de 10.000 registres de 1.100 ràdios diferents de 300 localitats. S’hi recull un patrimoni sonor únic de 98 anys, amb una clara voluntat de servei a la societat.

Hi ha 246 ràdios municipals recollides i 130 ràdios escolars. Aquestes dues xifres posen en evidència la importància de la ràdio local catalana i com aquest mitjà de comunicació pot servir com a eina educativa a les escoles.

Us invitem a fer el vostre flaixbac sonor a:

https://arxiuradio.uab.cat/s/arxiusonor/page/arxiu-sonor

Gràcies a totes les persones que hi heu fet aportacions i us animem a seguir-hi col·laborant. Es tracta d’un projecte participatiu sense ànim de lucre. Podeu contactar amb nosaltres a:

https://arxiuradio.uab.cat/s/arxiusonor/page/contact

El 2025 sembla que portarà notícies positives per aquest projecte que es va presentar el 13 de febrer del 2023. En aquell moment inicial l’ASRC aplegava uns 2.300 fragments procedents d’unes 500 emissores de ràdio.

Aquest projecte, dirigit per Cinto Niqui, és un primer pas cap al projecte de creació del Museu de la Ràdio a Catalunya, en format digital, que esperem que alguna institució, com el Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, algun dia pugui fer realitat.

Bona ràdio