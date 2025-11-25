L'Altra Ràdio

25 de novembre de 2025
L’altra ràdio del 28 i 29 de novembre del 2025. Especial dones científiques i tecnòlogues

 

El divendres 28 de novembre, a RNE Audio (https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ ), i el dissabte 29 de novembre del 2025, a Ràdio 4, al programa L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, us oferirem una edició especial dedicada a les dones científiques i tecnòlogues, enregistrada a l’estudi de Ràdio Maconda de la Biblioteca Gabriel Garcia Márquez  de Barcelona. Hi participen:

Neus Castellano, directora de la Biblioteca Gabriel Garcia Márquez.

Núria Castell Ariño, Doctora en Informàtica, professora titular de la Universitat Politècnica de Catalunya, Vicedegana de Presidència, Igualtat i Ètica del Col·legi Oficial d’Enginyeria Informàtica de Catalunya.

Montse Rigall, periodista de RTVE especialista en l’ús de la intel·ligència artificial i professora de la Universitat Internacional de Catalunya.

Marta Balagué i Ariadna Ferrer, membres del grup de perspectiva de gènere en la ciència de l’Associació Catalana de Comunicació Científica.

L’altra ràdio es pot escoltar tots els divendres al portal RNE Audio (https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ )

A Ràdio 4, els dissabtes, a les 21:05 hores, i els diumenges a les 05:00 hores. En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE ( http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/ ). També en DAB+ (ràdio digital) a l’àrea metropolitana de Barcelona i en TDT a les Balears.

Al satèl·lit Eutelsat Hotbird 13B, freqüència 12.303 MHz, polarització vertical.

Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio

https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio

Si voleu escoltar continguts propis de 1980 ençà teniu els episodis de L’altra ràdio vintage que es poden escoltar a  https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage/

Tota la informació sobre L’altra ràdio i la seva història la trobareu al web http://altraradio.cat

