L’altra ràdio del 15, 16 i 17 de novembre del 2024

El divendres 15 de novembre del 2024 al portal RNE Audio ( https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/), el dissabte 16 de novembre, a les 21:05 hores, i el diumenge 17 de novembre, a les 16:05 hores, a Ràdio 4, L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, us oferirà el segon programa especial dedicat als 100 anys de la ràdio a Catalunya. Farem un monogràfic per homenatjar als tècnics de la ràdio.

Hi participaran professionals, del present i del passat de Ràdio Nacional d’Espanya a Catalunya i d’altres emissores, algunes desaparegudes: Josep Maria Adell (RNE), Esther Bages (RNE), Antonio Flores (RNE i Radio Cadena Española), Roger Vergés (RNE), Antoni Sintas (Ràdio Arenys i Ràdio Calella Televisió), Toni Mascaró (Radio España de Barcelona – Cadena Catalana), Albert Murillo (Ràdio Estel i Ona Catalana) i Xavier Salvà (Catalunya Ràdio). La periodista Elvira Altés farà un perfil de la primera dona tècnica de Ràdio Barcelona, a l’any 1926, i s’escoltaran les paraules que va dir l’enginyer Josep Maria Guillén-García, el 10 d’octubre de 1924, quan va posar en marxa les proves tècniques de Ràdio Barcelona EAJ 1 des de l’Hotel Colón de Barcelona.

L’altra ràdio es pot escoltar tots els divendres al portal RNE Audio (https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ )

A Ràdio 4, els dissabtes, a les 21:05 hores, i els diumenges a les 16:05 hores. En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE ( http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/ ) . També en DAB+ (ràdio digital) a l’àrea metropolitana de Barcelona.

Al satèl·lit Astra 1M, a 19,2E, per 11.626,50 V MPEG-2 / DVB-S QPSK FEC 5/6.

Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio

https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio

Si voleu escoltar continguts propis de 1980 ençà teniu els episodis de L’altra ràdio vintage que es poden escoltar a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage/

Tota la informació sobre L’altra ràdio i la seva història la trobareu al web http://altraradio.cat