L’altra ràdio del 13,14 i 15 de juny del 2025

El divendres 13 de juny del 2025 al portal RNE Audio ( https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/), el dissabte 14 de juny, a les 21:05 hores, i el diumenge 15 de juny, a les 16:05 hores, a Ràdio 4, L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, us oferirà un programa especial per celebrar els 45 anys del programa. Va ser enregistrat el 5 de juny a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans a Barcelona.

Hi participen quatre de les persones més representatives en la divulgació de la tecnologia a Catalunya: Xantal Llavina, directors del programa “Revolució 4.0” de Catalunya Ràdio; Albert Cuesta, enginyer tècnic de telecomunicacions i col·laborador al diari “Ara”, “Els Matins” de TV3 i a “Las Mañanas” de RNE; Mariola Dinarès, directora del programa “Popap” de Catalunya Ràdio i Josep Maria Ganyet, enginyer informàtic, director de Mortensen i professor de Comunicació Audiovisual a la Universitat Pompeu Fabra.

Joan Francesc Fondevila, preseident de la Societat Catalana de Comunicació (SCC) de l’Institut d’Estudis Catalans.

Lluís Anyó, editor assistent de la revista de comunicació “Trípodos”.

L’altra ràdio es pot escoltar tots els divendres al portal RNE Audio (https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ )A Ràdio 4, els dissabtes, a les 21:05 hores, i els diumenges a les 16:05 hores. En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE ( http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/ ) També en DAB+ (ràdio digital) a l’àrea metropolitana de Barcelona. Al satèl·lit Astra 1M, a 19,2E, per 11.626,50 V MPEG-2 / DVB-S QPSK FEC 5/6.

Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio

Si voleu escoltar continguts propis de 1980 ençà teniu els episodis de L’altra ràdio vintage que es poden escoltar a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage/

Tota la informació sobre L’altra ràdio i la seva història la trobareu al web http://altraradio.cat

