La UAB i la Federació de Ràdios Locals de Catalunya signen un conveni per fer créixer l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), a través de la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General, i la Federació de Ràdios Locals de Catalunya van presentar el 26 de juny a la tarda el conveni de col·laboració per fer créixer l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya (ASRC-UAB). L’acte es va dur a terme en el marc de l’assemblea anual que la Federació va celebrar a la seu del Col·legi de Periodistes de Catalunya, a Barcelona.

L’acord entre les dues institucions permetrà que la Federació de Ràdios Locals de Catalunya aporti continguts de valor a l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya (ASRC-UAB), tant amb nous fragments radiofònics que s’incorporaran a l’Arxiu, com en la millora en la descripció i contextualització dels fragments ja existents.

El director de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya (ASRC-UAB), Cinto Niqui, va presentar les característiques principals del projecte, i va agrair a Raquel Martínez i a Eduard Garcia, presidenta electa i president en funcions de la federació, i a les 90 emissores de ràdio que formen part de la federació el valor del treball conjunt a través d’aquest conveni, que se suma a l’acord vigent amb la Xarxa de Comunicació Local (XAL), presentat el mes de febrer passat.

L’Arxiu actualment compta amb fragments procedents de 1.165 emissores de ràdio de 311 localitats catalanes, i d’aquestes 246 són municipals, unes 120 ràdios escolars i un nombre significatiu procedeix del Tercer Sector, un fet que posa en valor la importància històrica d’aquest mitjà a Catalunya i la seva diversitat territorial i temàtica, amb un ecosistema radiofònic únic a Europa. També hi ha enregistraments breus de ràdios públiques i privades i alguns fragments d’emissores internacionals que han emès en català a les bandes d’ona curta.

“Catalunya ha tingut unes 280 emissores municipals; per tant, ens faltaria incorporar a l’Arxiu registres d’unes 40 emissores municipals. La voluntat no és incloure tots els programes d’una mateixa emissora, sinó fragments representatius de cada emissora, i com més antics millor, perquè són els que tenen més risc de perdre’s”, va afirmar Cinto Niqui.

Per la seva banda, el degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació (UAB), Juan José Perona, va destacar que “la UAB va ser la primera universitat catalana a impartir estudis universitaris de comunicació a Catalunya, i ha estat un referent i ꟷho continua sentꟷ, en els estudis radiofònics. De fet, les primeres tesis doctorals que es van fer a nivell estatal sobre el mitjà radiofònic van sortir de la nostra facultat. Per tant, que la nostra universitat aculli l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya ens ha d’omplir de satisfacció i aquest conveni amb la Federació de Ràdios Locals a Catalunya comportarà un enriquiment molt substancial del fons d’aquest Arxiu, que s’ha posat a disposició de la ciutadania, en obert, des del primer moment”.

Preservació del patrimoni radiofònic català

Abans de cloure l’acte, Cinto Niqui va fer una crida per reclamar la memòria sonora de les ràdios, en general, i de les municipals, en particular: “és molt important que directors i directores de les emissores de ràdio convenceu els vostres alcaldes i alcaldesses que la memòria sonora és patrimoni de les localitats”. Es tracta d’un esforç que, segons ell, també podria comptar amb el suport dels consells comarcals.

La tasca de preservació i difusió del patrimoni sonor que està duent a terme l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya (ASRC-UAB), precisament, va ser reconegut el mes de maig passat amb la Menció d’Honor als Premis Ràdio Associació de Catalunya.

Prèviament a la presentació del conveni, la Federació de Ràdios Locals de Catalunya va presentar el 2n llibre Blanc de la Ràdio Local a Catalunya i va celebrar la seva assemblea anual, en la qual es va elegir la nova junta presidida per Raquel Martínez, en substitució d’Eduard Garcia, i recuperar la denominació original de l’entitat (Federació de Ràdios Locals de Catalunya).

(Informació i foto de Marta Civil i Serra)