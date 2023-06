Escolta L’altra ràdio del dimecres 7 de juny de 2023

Al pòdcast de L’altra ràdio de Ràdio 4, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dimecres 7 de juny podeu escoltar els següents continguts.

El mestre i informàtic Joan Homar, de l’Associació Catalana per a la Telemàtica Educativa, comenta que, des del passat mes de maig, The Internet Archive (https://archive.org) conserva la biblioteca d’efectes de so de la Universitat del Sud de California (USC Optical Sound Effects Library). A més recorda l’existència de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona (https://arxiuradio.uab.cat). Escolta-ho al minut 48’46 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-hackupc-2023-nou-exit/6907871/

Javier Otero i Marcos Montero, responsables de Màrqueting i Transformació Digital d’IThink UPC, informen que del 12 al 14 de maig, el Campus Diagonal Nord de la Universitat Politècnica de Catalunya va acollir la HackUPC 2023. Hi van participar uns 600 hackers. Es tracta de l’hackató més gran d’Espanya i està organitzada per estudiants de la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB) i de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB). Es tracta d’una competició de programació informàtica en què equips d’estudiants de tot el món desenvolupen projectes tecnològics per donar resposta a diversos desafiaments plantejats per empreses. Ens expliquen quins projectes es van premiar per part del jurat d’IThink UPC. Escolta-ho al minut 9’56 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-hackupc-2023-nou-exit/6907871/

El dimarts de la setmana passada el Govern de la Generalitat va presentar l’Aliança de semiconductors i xips de Catalunya, una nova entitat que aspira a agrupar tots els actors determinants d’aquesta indústria per internacionalitzar l’ecosistema, captar nous projectes empresarials, formar talent especialitzat i promoure la recerca. Aquest projecte se suma a la participació de Catalunya, des del passat mes de març, a l’Alliance of European Semiconductor Regions, una iniciativa europea que vol assegurar la implementació de la Chips Act al continent. Escolta-ho al minut 4’58 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-hackupc-2023-nou-exit/6907871/

El passat dijous, dia 1 de juny, a Granada, dins de les XVIII Jornades Espanyoles d’Informació i Documentació organitzades per la Federación Española de Asociaciones de Archivos, Bibliotecas, Documentación y Museos, Teresa Santos i Marta Rial de la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General de la Universitat Autònoma de Barcelona van presentar l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya. El proper dimecres, 14 de juny, a les 11 del matí, dins del Mercat de l’Audiovisual de Catalunya que se celebrarà a Roca Humbert Fàbrica de les Arts de Granollers. Aquell dia parlarem de “Les ràdios municipals catalanes i l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya”.Actualment hi ha unes dues-centes ràdios municipals representades. Hi estaran presents Teresa Santos i Cinto Niqui. Escolta-ho al minut 7’14 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-hackupc-2023-nou-exit/6907871/

Mel Slater, investigador de la Universitat de Barcelona i membre de l’Institut de Neurociències de la UB (UBneuro), lidera la primera xarxa europea de recerca sobre el Metavers, l’ European Metaverse Research Network, una associació en què participen vuit institucions capdavanteres en recerca de set països europeus. Escolta-ho al minut 8’31 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-hackupc-2023-nou-exit/6907871/

Des de la Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions (FECEMINTE), Guillermo Canal, el seu gerent, repassa algunes dades sobre el consum i ús de les telecomunicacions a les llars extretes de l’informe “Panel de hogares”, publicat per la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Escolta-ho al minut 40’40 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-hackupc-2023-nou-exit/6907871/

Irene Lapuente, física, ballarina i creadora de La Mandarina de Newton presenta l’oficina de ciència ciutadana de Barcelona. Explica un parell de projectes de ciència ciutadana on l’estiu és protagonista: “Mosquito Alert” i “Ritme Natura”, tots dos amb participació del CREAF, i Observadors del Mar coordinat, entre d’altres per l’Institut de Ciències del Mar. Escolta-ho al minut 34’21 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-hackupc-2023-nou-exit/6907871/

Esther Subías, especialista en projectes tecnopedagògics, informa de la nova convocatòria dels Premis Dona TIC, amb la participació de Liliana Arroyo Moliner, Directora General de Societat Digital del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat. Escolta-ho al minut 28’08 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-hackupc-2023-nou-exit/6907871/

El biòleg i meteoròleg Sergi Corral de Meteoclimatic explica el funcionament de la Xarxa de detecció de llamps del Servei Meteorològic de Catalunya i dona algunes de les dades mesurades. Escolta-ho al minut 23’30 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-hackupc-2023-nou-exit/6907871/

Francisco Rubio, President d’Honor de l’ADXB, a la seva secció dedicada a donar freqüències i horaris d’emissores d’ona curta, aquest mes tracta de les emissores internacionals de l’Índia, Algèria i Aràbia Saudita i la banda de radiodifusió dels 11 metres. Escolta-ho al minut 19’42 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-hackupc-2023-nou-exit/6907871/

Lluís Manzano, president de la Unió de Radioaficionats de Catalunya (URCAT), explica un cas que evidencïa la solidaritat i afecte entre les persones que integren el col·lectiu de la radioafició. Escolta-ho al minut 46’02 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-hackupc-2023-nou-exit/6907871/

