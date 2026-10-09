Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del divendres 9 d’octubre

Escolta el pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del cap de setmana del 9 i 11 d’octubre del 2026. Amb els següents continguts.
Aquesta tardor, la plataforma RTVE Play estrenarà la secció Arte Córner, una selecció dels millors continguts del canal cultural europeu. Escolta-ho al minut 5’11 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/cavall-troia-intel-ligencia-artificial/17256743/
El nou portal Recercat.cat, el Dipòsit de la Recerca de Catalunya, és un gran arxiu digital que permet accedir a la producció científica de les universitats i centres de recerca del país en obert. Escolta-ho al minut 6’18 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/cavall-troia-intel-ligencia-artificial/17256743/
Segons l’Anuari del Pòdcast en Català, fet pel portal Àudio.cat, a partir de dades del període 2016-2025, els pòdcasts en català actius han passat de 26 el 2016 a 422 el 2025. Escolta-ho al minut 8’17 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/cavall-troia-intel-ligencia-artificial/17256743/
L’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació ha posat en marxa la cinquena edició d’AMIC-Directes, el concurs de creació de contingut audiovisual en català a les xarxes socials en el qual poden participar els estudiants de segon cicle d’ESO, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà dels diferents territoris de parla catalana. Escolta-ho al minut 9’36 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/cavall-troia-intel-ligencia-artificial/17256743/
El govern xinès s’ha fixat l’objectiu d’oferir classes d’IA a totes les escoles del país el 2030. Escolta-ho al minut 12 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/cavall-troia-intel-ligencia-artificial/17256743/
Escoltem un enregistrament de Catalunya Ona Mitjana-Ràdio Sabadell de l’any 1995. El programa “La prova del nou”, amb Pilar Armengol. Procedeix de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona. Un projecte participatiu que trobareu a arxiuradio.uab.cat. Escolta-ho al minut 2’46 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/cavall-troia-intel-ligencia-artificial/17256743/
Jaume Benet, professor de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, parla de les metadades incrustades en una imatge que informen de la seva procedència. Aplicable tant a càmeres de fotografia com de cinema. Escolta-ho al minut 13’14 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/cavall-troia-intel-ligencia-artificial/17256743/
A l’apartat de ràdio i televisió local, Antoni Sintas informa de: el pòdcast “Terma” de Ràdio Caldes fet per una veu sintètica amb intel·ligència artificial i el periodista Ferran Devesa; el programa “Rambla 54”; Premi Pica d’Estats; premi a Xavier Abelló, director de TAG 12; “Catakrac”, de Betevé; “Taquilla inversa”, de TV L’Hospitalet. Escolta-ho al minut 40’54 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/cavall-troia-intel-ligencia-artificial/17256743/
El tecnoantropòleg Ricard Faura, vicepresident segon de l’Ateneu Barcelonès, reflexiona sobre “El cavall de Troia de la Intel·ligència Artificial, avui”. Alerta que la crida de les grans empreses d’IA a regular-la per seguretat pot ser, en realitat, una estratègia per blindar el seu poder. Escolta-ho al minut 29’55 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/cavall-troia-intel-ligencia-artificial/17256743/
Memòries radiofòniques de dos tècnics de so, amb Xavier Garcia i Alejo del Peral de RNE a Catalunya. La feina que es fa al control central d’un aràdioi record a alguns dels tècnics de RNE a Barcelona que hi han treballat. Escolta-ho al minut 19’55 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/cavall-troia-intel-ligencia-artificial/17256743/
Salvador Caballé d’Astroradio ens presenta parell de meravelles de les telecomunicacions que permeten l’intercanvi de missatgeria entre particulars via ràdio: Meshtastic.es i Meshcore.co.uk. Escolta-ho al minut 36 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/cavall-troia-intel-ligencia-artificial/17256743/
L’altra ràdio es pot escoltar tots els divendres al portal RNE Audio (https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ )
A Ràdio 4, els dissabtes, a les 21:05 hores, i els diumenges a les 03:00 hores. En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE ( http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/ ). També en DAB+ (ràdio digital) a l’àrea metropolitana de Barcelona. I en TDT a les Illes Balears.
Al satèl·lit Eutelsat Hotbird 13B, freqüència 12.303 MHz, polarització vertical.
Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio
https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio
Si voleu escoltar continguts propis de 1980 ençà teniu els episodis de L’altra ràdio vintage que es poden escoltar a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage/
Tota la informació sobre L’altra ràdio i la seva història la trobareu al web http://altraradio.cat
Gràcies per escoltar-nos i molt bona ràdio.
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