Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del dissabte 4 de juliol

Escolta el pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dissabte 4 de juliol del 2026. Amb els següents continguts.
A la secció dedicada a les dones informàtiques, preparada per la comissió de gènere del Col·legi Oficial d’Enginyeria Informàtica de Catalunya (COEINF), la professora d’Informàtica a Universitat Rovira Virgili Aïda Valls ens explica l’estudi que recentment han fet entre els joves per detectar els factors que influeixen en la decisió de noies i nois de cursar estudis STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques). Escolta-ho al minut 34’33 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/usos-curiosos-intel-ligencia-artificial/17130842/
Javier Otero i Marcos Montero, responsables d’Intel·ligència Artificial i Transformació Digital de Think UPC, comenten usos curiosos de la intel·ligència artificial, alguns basats en la injecció de “prompts” per aconseguir resultats sorprenents. Altres per intentar traduir els lladrucs dels gossos i els miols dels gats en paraules entenedores per als humans. Escolta-ho al minut 20’35 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/usos-curiosos-intel-ligencia-artificial/17130842/
Des de la Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions (FECEMINTE), Guillermo Canal, el seu gerent, explica la integració de Feceminte amb Acutelan, per reforçar la presència i influència a tot l’Estat espanyol i a Europa de les operadores i empreses d’infraestructures de telecomunicacions catalanes. Escolta-ho al minut 2’04 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/usos-curiosos-intel-ligencia-artificial/17130842/
Sergi Corral de Ràdio l’Escala i membre de Meteoclimàtic, dedica la seva secció de meteorologia i tecnologia a explicar les diferències entre les onades i els pics de calor. Escolta-ho al minut 42’06 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/usos-curiosos-intel-ligencia-artificial/17130842/
Irene Lapuente, física, ballarina i creadora de La Mandarina de Newton parla de ciència i gènere en el dia de la mort de Marie Curie, que va ser en un 4 de juliol. Escolta-ho al minut 45’16 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/usos-curiosos-intel-ligencia-artificial/17130842/
Francisco Rubio, President d’Honor de l’ADXB, a la seva secció dedicada a donar freqüències i horaris d’emissores d’ona curta, ens porta a Tailàndia, Taiwan, Antàrtida i Perú. Escolta-ho al minut 48’30 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/usos-curiosos-intel-ligencia-artificial/17130842/
Ramon Ribàs, president de la Unió de Radioaficionats de Catalunya (URCAT) parla del telecomanament del transceptor ICOM 7300 MK-2 que URCAT posarà a disposició dels seus associats. A més, informa que el Ràdio Club de la Cerdanya organitza la 45ena trobada estiuenca de radioaficionats a l’estació d’esquí nòrdic de Guils-Fontanera, Cerdanya. Escolta-ho al minut 11’12 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/usos-curiosos-intel-ligencia-artificial/17130842/
L’altra ràdio es pot escoltar tots els divendres al portal RNE Audio (https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ )
A Ràdio 4, els dissabtes, a les 21:05 hores, i els diumenges a les 05:00 hores. En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE ( http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/ ). També en DAB+ (ràdio digital) a l’àrea metropolitana de Barcelona. I en TDT a les Illes Balears.
Al satèl·lit Eutelsat Hotbird 13B, freqüència 12.303 MHz, polarització vertical.
Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio
https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio
Si voleu escoltar continguts propis de 1980 ençà teniu els episodis de L’altra ràdio vintage que es poden escoltar a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage/
Tota la informació sobre L’altra ràdio i la seva història la trobareu al web http://altraradio.cat
Gràcies per escoltar-nos i molt bona ràdio.
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