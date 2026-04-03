Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del dissabte 4 d’abril

Escolta el pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dissabte 4 d’abril del 2026. Amb els següents continguts.
Enregistrament del “Consultorio Francis” de Radio Peninsular de Barcelona, de l’any 1975. Llegeix la carta Pilar Morales i posa veu a Elena Francis Maruja Fernández. Procedeix de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona. Un projecte participatiu que trobareu a arxiuradio.uab.cat. Escolta-ho al minut 3’24 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/onu-drets-dones-societat-sector-tecnologic/16995520/
A la secció dedicada a les dones informàtiques, Karina Gibert, degana del Col·legi Oficial d’Enginyeria Informàtica de Catalunya (COEINF), explica que va assistir als actes del 8 de Març a les Nacions Unides i detalla que fa aquell organisme internacional per salvaguardar els drets de les dones a la societat i en el sector tecnològic. Escolta-ho al minut 42’40 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/onu-drets-dones-societat-sector-tecnologic/16995520/
Javier Otero i Marcos Montero, responsables d’Intel·ligència Artificial i Transformació Digital d’IThink UPC, comenten el cas de l’empresa nord-americana Anthropic que es va oposar a l’ús del seu sistema d’intel·ligència artificial Claude, per part del govern dels EE.UU., per a usos de vigilància social i sistemes d’armes autònoms. Escolta-ho al minut 8’23 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/onu-drets-dones-societat-sector-tecnologic/16995520/
Des de la Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions (FECEMINTE), Guillermo Canal, el seu gerent, comenta l’informe “Global Telecom Outlook” fet per la consultora Price Waterhouse. Les empreses que fins ara només es dedicaven a les infraestructures de telecomunicacions estan posant en marxa altres negocis, com els de servidors de dades. S’ha registrat un gran increment en el volum de dades digitals que circulen per Internet. Escolta-ho al minut 37’45 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/onu-drets-dones-societat-sector-tecnologic/16995520/
Irene Lapuente, física, ballarina i creadora de La Mandarina de Newton, ens invita a visitar “Darwin Botànic”, la primera exposició que el Museu de Ciències Naturals de Barcelona produeix a l’Hivernacle del parc de la Ciutadella. Escolta-ho al minut 33’28 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/onu-drets-dones-societat-sector-tecnologic/16995520/
Sergi Corral de Ràdio l’Escala i membre de Meteoclimàtic, a la seva secció de meteorologia i tecnologia, parla de la fenologia, la ciència que estudia la relació entre els factors climàtics i els cicles dels éssers vius, i les xarxes d’observació fenològica. Escolta-ho al minut 21’42 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/onu-drets-dones-societat-sector-tecnologic/16995520/
Francisco Rubio, President d’Honor de l’ADXB, a la seva secció dedicada a donar freqüències i horaris d’emissores d’ona curta, informa de les transmissions en castellà fetes des de Romania, Turquia i Taiwan i d’un parell de ràdios religioses dels EE.UU. (com WINB i WWCR). Escolta-ho al minut 48 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/onu-drets-dones-societat-sector-tecnologic/16995520/
Ramon Ribàs, president de la Unió de Radioaficionats de Catalunya (URCAT): trobada d’activadors dels indicatius especials amb motiu del Mil·lenari del Monestir de Montserrat; celebració dels 90 anys de La Llagosta com a municipi independent. Escolta-ho al minut 27 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/onu-drets-dones-societat-sector-tecnologic/16995520/
L'altra ràdio es pot escoltar tots els divendres al portal RNE Audio (https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ )
A Ràdio 4, els dissabtes, a les 21:05 hores, i els diumenges a les 05:00 hores.
Al satèl·lit Eutelsat Hotbird 13B, freqüència 12.303 MHz, polarització vertical.
Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio
https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio
Si voleu escoltar continguts propis de 1980 ençà teniu els episodis de L’altra ràdio vintage que es poden escoltar a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage/
Tota la informació sobre L’altra ràdio i la seva història la trobareu al web http://altraradio.cat
Gràcies per escoltar-nos i molt bona ràdio.
