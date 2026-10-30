Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del dissabte 31 d’octubre

Escolta el pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dissabte 31 d’octubre del 2026. Amb els següents continguts.
Amb Lau Delgado Vilanova, Director del Mercat Audiovisual de Catalunya i de Ràdio Granollers, repassem els programes radiofònics fets pel seu pare, Eduard Delgado Clavera. Va treballar al servei en castellà de la BBC i va ser un dels noms significatius de les primeres programacions de Ràdio 4. Va formar part de Radiofonistes Associats, amb Maria Gorgues, Jordi Roura i Josep Maria Adell, tots professionals dels inicis de Ràdio 4. Escolta-ho al minut 3’07 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/eduard-delgado-programes-bbc-radio-4-anys-70/17275209/
Toni Sintas i Enric Riba, director tècnic d’ ENACAST expliquen com funciona el servei automatitzat de ràdio a la carta que moltes emissores municipals ofereixen, en forma de pòdcast, i com, gràcies a la intel·ligència artificial, es poden fer els escrits de resum dels programes i accedir a moments concrets dels espais guardats. Escolta-ho al minut 22’50 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/eduard-delgado-programes-bbc-radio-4-anys-70/17275209/
Xavier Drudis explica com funciona per dins Radioteca.cat i algunes de les seves utilitats. Escolta-ho al minut 40’07 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/eduard-delgado-programes-bbc-radio-4-anys-70/17275209/
L’altra ràdio es pot escoltar tots els divendres al portal RNE Audio (https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ )
A Ràdio 4, els dissabtes, a les 21:05 hores, i els diumenges a les 03:00 hores. En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE ( http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/ ). També en DAB+ (ràdio digital) a l’àrea metropolitana de Barcelona i en TDT a les illes Balears.
Al satèl·lit Eutelsat Hotbird 13B, freqüència 12.303 MHz, polarització vertical.
Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio
https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio
Si voleu escoltar continguts propis de 1980 ençà teniu els episodis de L’altra ràdio vintage que es poden escoltar a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage/
Tota la informació sobre L’altra ràdio i la seva història la trobareu al web http://altraradio.cat
Gràcies per escoltar-nos i molt bona ràdio.
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