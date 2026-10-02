Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del dissabte 3 d’octubre

Escolta el pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dissabte 3 d’octubre del 2026. Amb els següents continguts.
Telecomunicació i Tecnologies Digitals (Telecos.cat) i l’Associació de Professionals de les TIC de Catalunya (GrausTIC) van celebrar a la tarda del passat dimarts, 29 de setembre, la Diada de Sant Gabriel, el patró de la enginyeria de Telecomunicació. Escolta-ho al minut 5 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ciberatac-inesperat-intel-ligencia-artificial-descontrolada/17247031/
Del 9 a l’11 d’octubre, el recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona acollirà la primera edició del SAGA Barcelona Game Fest, una nova fira que neix amb l’ambició de convertir-se en el gran punt de trobada del sector del videojoc al sud d’Europa. Escolta-ho al minut 6’50 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ciberatac-inesperat-intel-ligencia-artificial-descontrolada/17247031/
Ràdio Capital celebra el seu 25è aniversari amb una sèrie d’exposicions en diverses poblacions del Baix Empordà. Escolta-ho al minut 9’10 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ciberatac-inesperat-intel-ligencia-artificial-descontrolada/17247031/
Recordem que el 3 d’octubre de 2017, a Catalunya es va viure una jornada massiva de mobilització per protestar contra la repressió viscuda en la jornada del referèndum unilateral d’autodeterminació celebrat l’1 d’octubre d’aquell any. Escoltem UAB Ràdio la tarda del 3 d’octubre de 2017. Procedeix de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona. Un projecte participatiu que trobareu a arxiuradio.uab.cat. Escolta-ho al minut 2’12 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ciberatac-inesperat-intel-ligencia-artificial-descontrolada/17247031/
A la secció dedicada a les dones informàtiques, preparada per la comissió de gènere del Col·legi Oficial d’Enginyeria Informàtica de Catalunya (COEINF), Encarna Pau vicedegana de Ciberseguretat i Automoció del Col·legi Oficial d’Enginyeria Informàtica de Catalunya i membre de Dones COEINF ens explica algunes característiques de la ciberseguretat industrial. Escolta-ho al minut 23’32 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ciberatac-inesperat-intel-ligencia-artificial-descontrolada/17247031/
Javier Otero i Marcos Montero, responsables d’Intel·ligència Artificial i Transformació Digital de Think UPC, expliquen el ciberatac a l’empresa informàtica dels EE.UU. Hugging Face. Es va fer, involuntàriament, amb eines d’intel·ligència artificial que estaven provant a l’empresa Open AI. Els sistemes es van organitzar autònomament i van provoca aquest efecte inesperat. Escolta-ho al minut 10’25 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ciberatac-inesperat-intel-ligencia-artificial-descontrolada/17247031/
Albert Vergés, director de Sunomono Films, a l’espai d’intel·ligència artificial i els audiovisuals, explica des de quan aquesta productora treballa amb la intel·ligència artificial aplicada a la producció audiovisual. Presenta la producció feta completament amb IA “Com explica el Chat GPT la llegenda de Sant Jordi: un drac dron i una princesa científica”. Escolta-ho al minut 27’32 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ciberatac-inesperat-intel-ligencia-artificial-descontrolada/17247031/
Des d’ACUTELAN (Asociación Nacional de Operadores, Infraestructuras de Telecomunicaciones y Televisiones Locales), Guillermo Canal valora el projecte de Reial decret pel qual es regulen els requisits de sostenibilitat energètica, mediambiental i de resiliència i sobirania digital aplicables als centres de dades. Escolta-ho al minut 44’46 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ciberatac-inesperat-intel-ligencia-artificial-descontrolada/17247031/
Sergi Corral de Ràdio l’Escala i membre de Meteoclimàtic, dedica la seva secció de meteorologia i tecnologia a explicar com pot variar la temperatura depenent de la ubicació dels termòmetres. Escolta-ho al minut 35’10 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ciberatac-inesperat-intel-ligencia-artificial-descontrolada/17247031/
Irene Lapuente, física, ballarina i creadora de La Mandarina de Newton parla del món nanoscòpic i l’aplicació dels ions en els colors de la ceràmica i el vidre. Escolta-ho al minut 39’40 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ciberatac-inesperat-intel-ligencia-artificial-descontrolada/17247031/
Francisco Rubio, President d’Honor de l’ADXB, a la seva secció dedicada a donar freqüències i horaris d’emissores d’ona curta, informa de captacions difícils d’emissores d’ona curta, fetes a la Garrotxa, procedents d’Austràlia, Cuba, Libèria, Malàisia i Vanuatu. Escolta-ho al minut 19’40 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ciberatac-inesperat-intel-ligencia-artificial-descontrolada/17247031/
Enric Fraile EA3BTZ president del consell territorial de la Unión de Radioaficionados Españoles a Catalunya, ha publicat el llibre electrònic, gratuït, “Meteor Scatter”. Ramon Ribàs, president de la Unió de Radioaficionats de Catalunya (URCAT) informa de la XVI Diada de la Radioafició Catalana que es va celebrar al castell de Montesquiu i de la visita que faran memebres d’URCAT a la seu del Barcelona Supercomputing Center. Escolta-ho al minut 48’07 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ciberatac-inesperat-intel-ligencia-artificial-descontrolada/17247031/
L’altra ràdio es pot escoltar tots els divendres al portal RNE Audio (https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ )
A Ràdio 4, els dissabtes, a les 21:05 hores, i els diumenges a les 05:00 hores. En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE ( http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/ ). També en DAB+ (ràdio digital) a l’àrea metropolitana de Barcelona. I en TDT a les Illes Balears.
Al satèl·lit Eutelsat Hotbird 13B, freqüència 12.303 MHz, polarització vertical.
Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio
https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio
Si voleu escoltar continguts propis de 1980 ençà teniu els episodis de L’altra ràdio vintage que es poden escoltar a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage/
Tota la informació sobre L’altra ràdio i la seva història la trobareu al web http://altraradio.cat
Gràcies per escoltar-nos i molt bona ràdio.
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