Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del dissabte 27 de juny

Escolta el pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dissabte 27 de juny del 2026. Amb els següents continguts.
Mònica Usart, la cap de meteorologia de RAC1, ha guanyat el Premi de Comunicació Científica Ràdio Associació per la seva tasca divulgativa de la meteorologia. El recollirà el proper dimecres, 1 de juliol, a la Casa Pratdesaba, en un acte emmarcat en la Festa Major de Vic. Escolta-ho al minut 7’34 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/intel-ligencia-artificial-cacera-bolets/17122865/
La Generalitat comprarà els terrenys de les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs per impulsar-hi l’activitat econòmica vinculada al projecte del Catalunya Media City. Escolta-ho al minut 8’46 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/intel-ligencia-artificial-cacera-bolets/17122865/
Samsung, l’empresa coreana líder mundial del mercat de televisors des de fa vint anys, ha incorporat el català entre els idiomes disponibles als menús de la seva nova gamma 2026 de televisors. Escolta-ho al minut 9’57 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/intel-ligencia-artificial-cacera-bolets/17122865/
Núria Navarro, productora de programes de Ràdio 4 i professional vinculada al Departament de Programes, es jubila. Escolta-ho a l’inici del programa a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/intel-ligencia-artificial-cacera-bolets/17122865/
L’enginyer i tecnòleg Andreu Veà ens parla de la plataforma web elicejus, creada a Lituània, per contribuir a l’ensenyament de les matemàtiques (https://www.elicejus.lt/global). Escolta-ho al minut 20’22 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/intel-ligencia-artificial-cacera-bolets/17122865/
Ari Mendoza, del Grup de Perspectiva de Gènere en la Ciència de l’Associació Catalana de Comunicació Científica, ens parla de les dones als centres de recerca científica i del sostre de vidre que les impedeix en molts casos accedir a funcions de lideratge i direcció. Ens presenta el cas de la biòloga Ana María Crespo presidenta de la Reial Acadèmia de Ciències Exactes, Físiques i Naturals. Escolta-ho al minut 16’33 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/intel-ligencia-artificial-cacera-bolets/17122865/
A la tertúlia de la ràdio i la televisió internacional, Francisco Rubio i Cinto Niqui comenten els següents temes. RNE obrirà nous canals en DAB+. El Mundial de fútbol 2026 i la ràdio. L’Ajuntament de Vilassar de Mar ha publicat el llibre “Estem fent Ràdio. Vilassar Ràdio 1985-2025. Crònica d’una història col·lectiva”. Netflix fa, per primera vegada, un programa diari de ràdio, en directe. Escolta-ho al minut 43’11 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/intel-ligencia-artificial-cacera-bolets/17122865/
Escoltem un fragment de Fútbol en la Cadena Catalana del 28 de setembre de 1980 amb les veus de Fernando del Collado i José Luis Fernández Abajo. Extret de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona. Un projecte participatiu que trobareu a arxiuradio.uab.cat. Escolta-ho al minut 3’17 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/intel-ligencia-artificial-cacera-bolets/17122865/
El mestre Pitu Martínez, a L’altra ràdio a l’escola ens informa de la celebració de la XVI Marató de Ràdio Escolar de Badalona, celebrada el divendres 29 de maig, a la sala d’actes de l’Institut Eugeni d’Ors, organitzada pel Servei Educatiu de Badalona. Escolta-ho al minut 32’02 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/intel-ligencia-artificial-cacera-bolets/17122865/
Xavier García, a la secció d’Apps, webs i bolets, ens explica l’ús del sistema d’intel·ligència artificial Chat GPT per trobar bolets a la muntanya i ens dona un exemple concret. A més, com a tècnic de so de RNE, tanca la seva trajectòria professional en jubilar-se i ho comentem al programa. Escolta-ho al minut 11’28 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/intel-ligencia-artificial-cacera-bolets/17122865/
Chari Bermejo, presidenta del radioclub Mike Delta Victor, informa que per celebrar els 80 anys de la República Italiana, l’Associazione Radioamatori Italiani ha creat un diploma commemoratiu. Escolta-ho al minut 40’36 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/intel-ligencia-artificial-cacera-bolets/17122865/
L’altra ràdio es pot escoltar tots els divendres al portal RNE Audio (https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ )
A Ràdio 4, els dissabtes, a les 21:05 hores, i els diumenges a les 05:00 hores. En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE ( http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/ ). També en DAB+ (ràdio digital) a l’àrea metropolitana de Barcelona i en TDT a les illes Balears.
Al satèl·lit Eutelsat Hotbird 13B, freqüència 12.303 MHz, polarització vertical.
Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio
https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio
Si voleu escoltar continguts propis de 1980 ençà teniu els episodis de L’altra ràdio vintage que es poden escoltar a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage/
Tota la informació sobre L’altra ràdio i la seva història la trobareu al web http://altraradio.cat
Gràcies per escoltar-nos i molt bona ràdio.
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