Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del dissabte 26 de setembre

Escolta el pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dissabte 26 de setembre del 2026. Amb els següents continguts.
L’enginyer i tecnòleg Andreu Veà ens presenta Tonfotos un programari que fa servir la intel·ligència artificial per poder detectar les cares que surten a les fotografies guardades en un ordinador i poder posar-li nom per tal de catalogar-les o organitzar-les per la localització on es va fer la fotografia. Escolta-ho al minut 4’50 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/com-catalogar-automaticament-milers-fotos-digitals/17237124/
Estrenem la secció “La ràdio i l’esport”, amb Joan Manuel Surroca, que va ser cap d’esports de Ràdio Nacional a Catalunya durant més d’una dècada. Comenta com va ser la primera transmissió radiofònica d’un partit de futbol, feta des de l’estadi Sportivo Barracas, a Buenos Aires, el 2 d’octubre de 1924. Escolta-ho al minut 9’40 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/com-catalogar-automaticament-milers-fotos-digitals/17237124/
Mariona Sanz, Directora d’Innovació i Desenvolupament de Negoci al Barcelona Supercomputing Center, ens presenta l’empresa Qbeast, sorgida al BSC, que aplica un sistema d’indexació multifuncional per millorar el resultat de les empreses que treballen amb un gran volum de dades. Dóna un exemple concret, relacionat amb una empresa de ciberseguretat. Escolta-ho al minut 26’40 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/com-catalogar-automaticament-milers-fotos-digitals/17237124/
Mari Àngels Olivella del Grup de Perspectiva de Gènere en la Ciència de l’Associació Catalana de Comunicació Científica ens presenta la figura de la informàtica, matemàtica i militar nord-americana Grace Hopper. Escolta-ho al minut 22’40 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/com-catalogar-automaticament-milers-fotos-digitals/17237124/
A la tertúlia de la ràdio i la televisió internacional, Francisco Rubio i Cinto Niqui comenten els següents temes. Des del passat dilluns el programa despertador de Ràdio 4, Bon dia i bona sort, amb Vador Lladó, Montse Vidal i Ares Teixidó també es pot veure a La 2Cat. Novetats del Consorci Digital Radio Mondiale que va participar a la fira IBC 2026 celebrada en el centre RAI Amsterdam. Torna a emetre Voice of America, en Ona Mitjana, des de Djibouti. Tancament de la FEBC, de Filipines el març de 2027. Escolta-ho al minut 42’20 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/com-catalogar-automaticament-milers-fotos-digitals/17237124/
Escoltem un fragment de Los 40 Principales a Ràdio Barcelona FM de l’any 1991. Extret de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona. Un projecte participatiu que trobareu a arxiuradio.uab.cat. Escolta-ho al minut 2’22 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/com-catalogar-automaticament-milers-fotos-digitals/17237124/
El mestre Pitu Martínez, a L’altra ràdio a l’escola ens porta fragments de Ràdio Josefina Ibáñez, d’Abrera, i Ràdio Rosella, de Viladecavalls. Escolta-ho al minut 36’14 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/com-catalogar-automaticament-milers-fotos-digitals/17237124/
El dissabte,19 de setembre, al Centro de Exposiciones y Congresos Lienzo Norte d’Àvila es va celebrar l’onzena edició d’Iber Radio 2026 – Feria de las Radiocomunicaciones. Pablo Cruz Corona, EA8HZ, va presentar el llibre «Exploración espacial y radioafición. Del Sputnik a los viajes interplanetarios». Chari Bermejo, presidenta del radioclub Mike Delta Victor DX Grup, informa del I Diploma Commemoratiu de les Festes de Santa Tecla de Tarragona 2026, de la commemoració del Tren Galaico Expreso i de la celebració del centenari de la PKP (Ferrocarrils Estatals Polonesos). Escolta-ho al minut 31’02 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/com-catalogar-automaticament-milers-fotos-digitals/17237124/
L’altra ràdio es pot escoltar tots els divendres al portal RNE Audio (https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ )
A Ràdio 4, els dissabtes, a les 21:05 hores, i els diumenges a les 03:00 hores. En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE ( http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/ ). També en DAB+ (ràdio digital) a l’àrea metropolitana de Barcelona i en TDT a les illes Balears.
Al satèl·lit Eutelsat Hotbird 13B, freqüència 12.303 MHz, polarització vertical.
Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio
https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio
Si voleu escoltar continguts propis de 1980 ençà teniu els episodis de L’altra ràdio vintage que es poden escoltar a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage/
Tota la informació sobre L’altra ràdio i la seva història la trobareu al web http://altraradio.cat
Gràcies per escoltar-nos i molt bona ràdio.
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