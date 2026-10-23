Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del dissabte 24 d’octubre

Escolta el pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dissabte 24 d’octubre del 2026. Amb els següents continguts.
A partir del 5 de novembre, els telespectadors de Catalunya podran veure indistintament La 2Cat i La 2 que actualment s’emet per a la resta de l’Estat. Escolta-ho al minut 5’08 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/radio-inexistent-stranger-things/17276162/
El nou canal de TDT d’abast estatal La Séptima té previst d’iniciar les emissions el 5 de novembre. Escolta-ho al minut 6’44 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/radio-inexistent-stranger-things/17276162/
Aquesta setmana l’Associació Catalana d’Enginyeria de Telecomunicació i Tecnologies Digitals (Telecos.cat) ha estrenat una nova seu social a Barcelona. Escolta-ho al minut 8’15 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/radio-inexistent-stranger-things/17276162/
Estrenem un nou espai fet pel Mercat Audiovisual de Catalunya, el MAC de Granollers. El seu director, Lau Delgado, ens informa que dins de la reunió de l’Infolocal, que es farà a Roca Umbert de Granollers el 28 d’octubre, el Laboratori del Mercat de l’Audiovisual de Catalunya presentarà un informe sobre les novetats audiovisuals. En ell es refelxiona sobre la ràdio WSQK The Squawk, creada per Netflix dins de la sèrie “Stranger Things”. Escolta-ho al minut 9’17 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/radio-inexistent-stranger-things/17276162/
L’enginyer i tecnòleg Andreu Veà comenta la utilitat de fer servir Google Contacts per eviar perdre els contactes personals electrònics. Escolta-ho al minut 24’12 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/radio-inexistent-stranger-things/17276162/
A la secció “La ràdio i l’esport”, Joan Manuel Surroca, que va ser cap d’esports de Ràdio Nacional a Catalunya durant més d’una dècada, explica com va arribar a la informació esportiva. La seva primera crònica va ser d’un partit de futbol del Sant Andreu. Escolta-ho al minut 12 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/radio-inexistent-stranger-things/17276162/
Mariona Sanz, Directora d’Innovació i Desenvolupament de Negoci al Barcelona Supercomputing Center, informa que dins del BSC AI Factory s’ha creat un programa d’acceleració de “start ups” que tinguin projectes relacionats amb la Intel·ligència Artificial, per tal que puguin desenvolupar els seus models i entrenar-los fent servir el supercomputador Mare Nostrum 5. La convocatòria està oberta. Escolta-ho al minut 17’22 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/radio-inexistent-stranger-things/17276162/
Marta Balagué, del Grup de Perspectiva de Gènere en la Ciència de l’Associació Catalana de Comunicació Científica, ens presenta la doctora Heidi Sevestre, experta en les glaceres de l’Àrtic, i ens explica la seva última aventura a l’Antàrtida. Escolta-ho al minut 20’44 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/radio-inexistent-stranger-things/17276162/
A la tertúlia de la ràdio i la televisió internacional, Francisco Rubio i Cinto Niqui comenten els següents temes. Només funcionen quatre emissores de COPE en Ona Mitjana. A Marroc, tanca Medi 1, en els 171 KHz de l’Ona Llarga. El DAB+ a la Unió Europea i la nova Llei de Xarxes Digitals. El futur de Ràdio Eslovàquia i Radio Praga Internacional en Ona Curta. Estudi de la High Frequency Co-ordination Conference (HFCC) sobre la situació de l’ona curta al món. Escolta-ho al minut 41’54 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/radio-inexistent-stranger-things/17276162/
Escoltem un fragment de la primera transmissió radiofònica estereofònica d’un recital de cançó catalana. La va fer Radio Juventud RJ2, connectada amb algunes emissores de Radiocadena Española, el dia 14 de març de 1981. Procedeix de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona. Un projecte participatiu que trobareu a arxiuradio.uab.cat. Escolta-ho al minut 2’10 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/radio-inexistent-stranger-things/17276162/
El mestre Pitu Martínez, a L’altra ràdio a l’escola ens porta un fragment de Ràdio L’Alzina de Molins de Rei. També informa que dins de la setmana Mundial de la UNESCO de l’Alfabetització Mediàtica i Informacional 2026 s’han fet dos actes: la Jornada Desinformació i Democràcia organitzada per la Plataforma d’Educació Mediàtica dins el Consell Audiovisual de Catalunya, a la biblioteca Sarria-J.V.Foix; el Congrés 25 anys de l’Info K, organitzat per 3Cat i la Universitat Autònoma de Barcelona. Escolta-ho al minut 32’14 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/radio-inexistent-stranger-things/17276162/
Chari Bermejo, presidenta del radioclub Mike Delta Victor DX Grup, informa dels següents indicatius especials a les bandes de radioafició: 500è aniversari de la ciutat de Leioa; Dia de la Comunitat Valenciana; 70è aniversari de la creació de la Unió de Radioaficionats de Valladolid; 75è aniversari de DARC Backnang. Escolta-ho al minut 29’30 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/radio-inexistent-stranger-things/17276162/
L’altra ràdio es pot escoltar tots els divendres al portal RNE Audio (https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ )
A Ràdio 4, els dissabtes, a les 21:05 hores, i els diumenges a les 03:00 hores. En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE ( http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/ ). També en DAB+ (ràdio digital) a l’àrea metropolitana de Barcelona i en TDT a les illes Balears.
Al satèl·lit Eutelsat Hotbird 13B, freqüència 12.303 MHz, polarització vertical.
Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio
https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio
Si voleu escoltar continguts propis de 1980 ençà teniu els episodis de L’altra ràdio vintage que es poden escoltar a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage/
Tota la informació sobre L’altra ràdio i la seva història la trobareu al web http://altraradio.cat
Gràcies per escoltar-nos i molt bona ràdio.
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