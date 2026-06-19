Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del dissabte 20 de juny

Escolta el pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dissabte 20 de juny del 2026. Amb els següents continguts.
Escoltem un fragment radiofònic de COM Ràdio de l’any 1997. Es tracta del programa Tal com som. Jordi Sacristan entrevistava a Joan Barril. Dos professionals del periodisme i la ràdio que abans de COM Ràdio havien fet programes a la nostra emissora Ràdio 4. Procedeix de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona. Un projecte participatiu que trobareu a arxiuradio.uab.cat. Escolta-ho al minut 3’22 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/altra-radio-retorn-tecnologia-simple/17116050/
Carles Llinàs, degà de la Facultat de Filosofia La Salle-Universitat Ramon Llull tracta de com la tècnica condiciona la percepció i la gestió del temps, a partir de les idees del pensador Hartmut Rosa. Escolta-ho al minut 7’47 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/altra-radio-retorn-tecnologia-simple/17116050/
El doctor en Ciències de la Comunicació Joan Francesc Gras tracta del retorn de la tecnologia simple. Algunes persones, especialment les joves, fan servir voluntàriament aparells antics, com els telèfons mòbils de fa vint anys o les màquines de retratar. (Imatge creada amb Intel·ligència Artificial, Nano Banana de Google) Escolta-ho al minut 21’02 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/altra-radio-retorn-tecnologia-simple/17116050/
Jordi Barreda, des del portal Societat de la Informació informa d’un cas que afecta a parlamentaris europeus i l’empresa xinesa Huawei. Escolta-ho al minut 32’39 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/altra-radio-retorn-tecnologia-simple/17116050/
Luis Segarra, de Guia de la Ràdio, repassa les novetats radiofòniques: Radio Callao, homenatge a Paloma Gómez Borrero, Premios Cuac FM. Escolta-ho al minut 44 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/altra-radio-retorn-tecnologia-simple/17116050/
Des de la cooperativa femProcomuns, Agustí Emperador parla dels megacentres de dades hiperescalars que es volen construir a Catalunya i del que suposarien d’impacte ecològic i social, consum d’energia i aigua. Diverses entitats han posat en marxa una campanya, perquè aquesta previsió no tiri endavant. Escolta-ho al minut 27’18 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/altra-radio-retorn-tecnologia-simple/17116050/
Jordi Àlamo, de l’empresa Ebantic, ens parla de les cintes LTO (Linear Tape-Open ), que serveixen per guardar patrimoni audiovisual digitalitzat i de la plataforma que han presentat fa uns mesos Fujifilm i Ebantic. Escolta-ho al minut 17’12 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/altra-radio-retorn-tecnologia-simple/17116050/
Miquel Àngel Sáez president de la Federació Catalana de Radioaficionats informa de com serà la fira MercaHam 2026, a Cerdanyola del Vallès. Escolta-ho al minut 38’13 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/altra-radio-retorn-tecnologia-simple/17116050/
Curs d’Operador d’Estacions de Radioaficionat obert a tothom, a l’Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC). Escolta-ho al minut 35’40 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/altra-radio-retorn-tecnologia-simple/17116050/
L’altra ràdio es pot escoltar tots els divendres al portal RNE Audio (https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ )
A Ràdio 4, els dissabtes, a les 21:05 hores, i els diumenges a les 05:00 hores. En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE ( http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/ ). També en DAB+ (ràdio digital) a l’àrea metropolitana de Barcelona. I en TDT a les Illes Balears.
Al satèl·lit Eutelsat Hotbird 13B, freqüència 12.303 MHz, polarització vertical.
Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio
https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio
Si voleu escoltar continguts propis de 1980 ençà teniu els episodis de L’altra ràdio vintage que es poden escoltar a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage/
Tota la informació sobre L’altra ràdio i la seva història la trobareu al web http://altraradio.cat
Gràcies per escoltar-nos i molt bona ràdio.
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