Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del dissabte 19 de setembre

Escolta el pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dissabte 19 de setembre del 2026. Amb els següents continguts.
L’empresa audiovisual Mediapro, amb seu a Barcelona, després del canvi de direcció, la revisió les diverses àrees de negoci passarà a denominar-se Imagina. Escolta-ho al minut 6’47 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/futbol-femeni-mitjans-comunicacio/17226958/
Tenimllengua.cat és una nova plataforma digital que vol fer visible quins establiments ofereixen atenció en català. Escolta-ho al minut 8’07 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/futbol-femeni-mitjans-comunicacio/17226958/
Escoltem un fragment radiofònic de Ràdio Sabadell EAJ 20 de l’any 1953. Procedeix de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona. Un projecte participatiu que trobareu a arxiuradio.uab.cat. Escolta-ho al minut 2’37 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/futbol-femeni-mitjans-comunicacio/17226958/
Carles Llinàs, degà de la Facultat de Filosofia La Salle-Universitat Ramon Llull tracta del filòsof Massimo Cacciari i la seva idea del caràcter radical de la revolució tecnològica contemporània. Escolta-ho al minut 15’07 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/futbol-femeni-mitjans-comunicacio/17226958/
Raúl Martínez, Doctor en Ciències de la Comunicació i professor de la Universitat de Vic, ens parla dels discursos discriminatoris als mitjans de comunicació sobre el futbol femení i de com ha canviat el valor comercial d’aquesta competició en alguns països. Escolta-ho al minut 9’33 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/futbol-femeni-mitjans-comunicacio/17226958/
El doctor en Ciències de la Comunicació Joan Francesc Gras reflexiona sobre la intel·ligència artificial i les persones i la necessitat de avaluar-ne aviat les seves conseqüències socials. Escolta-ho al minut 34’40 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/futbol-femeni-mitjans-comunicacio/17226958/
Luis Segarra, de Guia de la Ràdio, repassa les novetats radiofòniques: especial 50 anys de futbol en català de Joaquim Maria Puyal, amb una emissió conjunta dels programes Què t’hi jugues Barça, de SER Catalunya, i La TdT, de Catalunya Ràdio; novetats a les programacions de Ràdio 4, Cadena SER, COPE, Onda Cero i Radio Marca. Escolta-ho al minut 44’15 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/futbol-femeni-mitjans-comunicacio/17226958/
Des de la cooperativa femProcomuns, David Gómez ens explica la maniobra que ha fet el govern dels Estats Units aquest estiu per tancar el col·lectiu italià Auticici/Inventati com a proveïdor de serveis digitals a Internet. Escolta-ho al minut 21’53 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/futbol-femeni-mitjans-comunicacio/17226958/
Jordi Àlamo, de l’empresa Ebantic, ens explica com està canviant la forma d’indexar els fitxers de vídeo i àudio dins d’un gran arxiu audiovisual. Escolta-ho al minut 27 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/futbol-femeni-mitjans-comunicacio/17226958/
Miquel Àngel Sáez president de la Federació Catalana de Radioaficionats informa del concurs Atlàntic de VHF, la trobada organitzada per Selvamar Noticias, el Concurs Comarques Catalanes i la XVI Diada de la Radioafició Catalana que es celebrarà al castell de Montesquiu. Escolta-ho al minut 30’16 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/futbol-femeni-mitjans-comunicacio/17226958/
L’altra ràdio es pot escoltar tots els divendres al portal RNE Audio (https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ )
A Ràdio 4, els dissabtes, a les 21:05 hores, i els diumenges a les 03:00 hores. En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE ( http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/ ). També en DAB+ (ràdio digital) a l’àrea metropolitana de Barcelona. I en TDT a les Illes Balears.
Al satèl·lit Eutelsat Hotbird 13B, freqüència 12.303 MHz, polarització vertical.
Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio
https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio
Si voleu escoltar continguts propis de 1980 ençà teniu els episodis de L’altra ràdio vintage que es poden escoltar a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage/
Tota la informació sobre L’altra ràdio i la seva història la trobareu al web http://altraradio.cat
Gràcies per escoltar-nos i molt bona ràdio.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!