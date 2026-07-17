Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del dissabte 18 de juliol, últim de la temporda: especial 50 anys de Ràdio 4

Escolta l’últim pòdcast de la temporada de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dissabte 18 de juliol del 2026.
Especial 50 anys de Ràdio 4 en 50 fragments sonors, un de cada any, entre el 1976 i el 2026, procedents de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Amb els programes: De bon matí (1976), Panorama (1977), Temps passat notícia d’avui (1978), Paraula i pensament (1979), Cançons al vent (1980), Temps obert (1981), L’altra ràdio (1982), indicatiu de Ràdio 4 (1983), Torçant l’agulla (1984), Amunt i crits (1985), Ciència (1986), Digitext de L’altra ràdio (1987), Ara per ara (1988), El Gran Sabat (1989), indicatiu de Ràdio 4 (1990), Tarda 5 estrelles (1991), Ràdio 4 la Ràdio Olímpica (1992), La taverna del llop (1993), Per pilotes (1994), Música sense fronteres (1995), Entre un tango i un bolero (1996), Blue moon (1997), Gran Gala (1998), Fes ta festa (1999), Dia a la vista (2000), Les notícies de les 9 (2001), Dia a la vista (2002), Ultimàtum a la terra (2003), El marcador (2004), Les notícies de les 12 (2005), L’altra ràdio (2006), Nautilus (2007), informació de motociclisme (2008), Va de cine (2009), Serà la lluna (2010), El millor de cada casa (2011), Àrea Link (2012), Directe 4.0 (2013), Més que esport (2014), Edició migdia (2015), El matí a Ràdio 4 (2016), Amics i coneguts (2017), Metropoli (2018), Plurals i singulars (2019), Club trèbol (2020), Vida verda (2021), Faristols (2022), Edició migdia (2023), La barrera del so (2024), Xavifòrnia (2025) i Concert d’any nou (2026).
S’escolten les veus de: Joan Albert Argerich, Estanis Alcover i Martí, Maria Matilde Almendros, Esteve Bassols, Joan Ramon Mainat, Enric Frigola, Cèlia Motis, Jordi Casanovas, Amadeu Sala, Manel Domínguez, Joan Lluch, Joan Tortosa, Joan Grau, Montserrat Minobis, Eduard Elias,Marta Bovet, Alfred Picó, Tino Romero, Tinet Rubira, Pere Molero, Daniel Capella, Consol Sàenz, Germà Garcia, Josep Maria Francino, Jordi Roura, Jordi Marimon, Josep Maria Monegal, Jaume Tribó, Jesús Ventura, Rosa de Diego, Jordi González, Vanessa Raja, Anna Comas, Kiku Sanchís, Rafael Barceló, Berto Romero, Xavier Esclusa, Joan Manuel Surroca, Carles Cuesta, Cinto Niqui, Pliar Sampietro, Paco Peña, Conxita Casanovas, Sònia Urbano, Miquel Murga, Carles Mesa, Chema Carrasco, Laura González, Manel Farré, Xantal Llavina, Marga Lluch, Rosa Quitllet, Soraya Rodríguez, Sívia Tarragona, Xavi Collado, Quim Esteban, Elena García, Mireia Moreno, Agnès Batlle, Irene Desumbila, Xavi Martínez i Pep Gorgori.
Escolta-ho a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/altra-radio-50-anys-radio-4-50-fragments-sonors/17145049/
L’altra ràdio es pot escoltar tots els divendres al portal RNE Audio (https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ )
A Ràdio 4, els dissabtes, a les 21:05 hores, i els diumenges a les 05:00 hores. En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE ( http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/ ). També en DAB+ (ràdio digital) a l’àrea metropolitana de Barcelona. I en TDT a les Illes Balears.
Al satèl·lit Eutelsat Hotbird 13B, freqüència 12.303 MHz, polarització vertical.
Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio
https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio
Si voleu escoltar continguts propis de 1980 ençà teniu els episodis de L’altra ràdio vintage que es poden escoltar a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage/
Tota la informació sobre L’altra ràdio i la seva història la trobareu al web http://altraradio.cat
Gràcies per escoltar-nos i molt bona ràdio.
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