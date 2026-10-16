Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del dissabte 17 d’octubre

Escolta el pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dissabte 17 d’octubre del 2026. Amb els següents continguts.
L’Associació Cultural Amics de la Ràdio (ACAR), aquest diumenge 18d’octubre, organitza la 64 Fira Mercat de Ràdios Antigues i Àudio HI-FI a la pista coberta poliesportiva del Parc Pompeu Fabra de Cardedeu de vuit del matí a dues del migdia. Escolta-ho al minut 5’40 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/3cat-ampliara-presencia-youtube/17266246/
3Cat ha anunciat que ampliarà la producció i distribució audiovisual a YouTube per a ampliar l’abast dels seus continguts, especialment entre el públic més jove. Escolta-ho al minut 7’50 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/3cat-ampliara-presencia-youtube/17266246/
L’Informe Galàxia d’Accent Obert, que ha analitzat 342 eines digitals, conclou que el català ja és present en el 42% dels usos digitals quotidians. Però grans plataformes com LinkedIn o Instagram encara el deixen fora. Escolta-ho al minut 9’50 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/3cat-ampliara-presencia-youtube/17266246/
Escoltem un fragment radiofònic de Mainada de Ràdio 4, del 17 de febrer de 1979, amb Jordi Roura i Enric Frigola. Procedeix de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona. Un projecte participatiu que trobareu a arxiuradio.uab.cat. Escolta-ho al minut 2’50 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/3cat-ampliara-presencia-youtube/17266246/
Carles Llinàs, degà de la Facultat de Filosofia La Salle-Universitat Ramon Llull reflexiona sobre que la tècnica clàssica era Prometeïca, mentre que la tècnica actual és Fàustica. Escolta-ho al minut 11’52 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/3cat-ampliara-presencia-youtube/17266246/
Raúl Martínez, Doctor en Ciències de la Comunicació i professor de la Universitat de Vic, ens parla dels rols dels mitjans de comunicació en el tractament de la crisi migratòria viscuda, d’unes setmanes ençà, a Ceuta. Recorda un treball, sobre les illes Canàries de l’any 2021, fet pel grup de recerca en el qual ell participa. Escolta-ho al minut 32’10 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/3cat-ampliara-presencia-youtube/17266246/
El doctor en Ciències de la Comunicació Joan Francesc Gras tracta de l’increment de preus en el maquinari informàtic (“hardware”), com a conseqüència de l’extensió en l’ús de la intel·ligència artificial. Han pujat els preus de les memòries RAM i dels discs externs SSD. Escolta-ho al minut 44’08 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/3cat-ampliara-presencia-youtube/17266246/
Luis Segarra, de Guia de la Ràdio, repassa les novetats radiofòniques: RNE Accesible, el futur laboral d’Àngels Barceló pot ser televisiu, novetats en el cap de setmana de la Cadena SER. Escolta-ho al minut 38’22 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/3cat-ampliara-presencia-youtube/17266246/
Iker Bilbao, de la cooperativa femProcomuns, recorda l’existència del BICxO, un dispositiu portable per ser ancorat a bicicletes i altres vehicles de mobilitat activa i facilitar dades a través de la xarxa oberta d’Internet de les Coses. Ara al projecte s’hi ha afegit una sèrie de recursos didàctics per a ús del BICxO en centres educatius. Escolta-ho al minut 26’22 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/3cat-ampliara-presencia-youtube/17266246/
Jordi Barreda, des del portal Societat de la Informació informa que hi ha sistemes administratius d’infraestructures europees d’energia solar i eòlica exposats a Internet amb un possible accés per part de tercers per fer sabotatges. Escolta-ho al minut 24 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/3cat-ampliara-presencia-youtube/17266246/
L’informàtic Jordi Iparraguirre opina i reflexiona sobre el cas de ciberatac amb eines d’intel·ligència artificial que estaven provant a l’empresa Open AI i que es van organitzar autònomament de manera inesperada. I ens alerta, novament, del perill que pot suposar si a la Unió Europea s’autoritza el xat control i l’abús de poder que pot suposar. Escolta-ho al minut 20’30 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/3cat-ampliara-presencia-youtube/17266246/
Miquel Àngel Sáez president de la Federació Catalana de Radioaficionats informa de les activitats del Radioclub del Vallès. Escolta-ho al minut 42’46 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/3cat-ampliara-presencia-youtube/17266246/
L’altra ràdio es pot escoltar tots els divendres al portal RNE Audio (https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ )
A Ràdio 4, els dissabtes, a les 21:05 hores, i els diumenges a les 03:00 hores. En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE ( http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/ ). També en DAB+ (ràdio digital) a l’àrea metropolitana de Barcelona. I en TDT a les Illes Balears.
Al satèl·lit Eutelsat Hotbird 13B, freqüència 12.303 MHz, polarització vertical.
Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio
https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio
Si voleu escoltar continguts propis de 1980 ençà teniu els episodis de L’altra ràdio vintage que es poden escoltar a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage/
Tota la informació sobre L’altra ràdio i la seva història la trobareu al web http://altraradio.cat
Gràcies per escoltar-nos i molt bona ràdio.
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