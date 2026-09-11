Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del dissabte 12 de setembre, primer de la 47ena temporda

A RNE Audio ja es pot escoltar el pòdcast de la primera edició de la 47ena temporada de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dissabte 12 de setembre de 2026. Us oferim els següents continguts.
El passat 5 de setembre es van complir 50 anys de la primera transmissió de “Futbol en català”, de Joaquim Maria Puyal, a Ràdio Barcelona Segundo Canal. Les va acabar el 20 de maig de 2018, a Catalunya Ràdio. El periodista i professor universitari Josep Maria Deu, que durant uns anys va formar part de l’equip de transmissions a Catalunya Ràdio, ha publicat el llibre “El factor Puyal. La veu del Barça durant 50 anys” a Editorial Pòrtic. Conversem amb Josep Maria Deu sobre la història i les característiques de les transmissions futbolístiques de Joaquim Maria Puyal. Escolta-ho al minut 35’30 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/llibre-sobre-joaquim-maria-puyal-complir-50-anys-futbol-catala/17210665/
Celebrem el 50 anys de Ràdio 4 amb la rumba catalana, que s’ha estrenat aquest estiu, “De Mano en Mano. Que siga la tradición”. Una rumba de dues generacions que entre altres coses, tracta dels telèfons mòbils i les xarxes socials. Parlem amb el seu autor Paco Aguilera. Escolta-ho al minut 10 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/llibre-sobre-joaquim-maria-puyal-complir-50-anys-futbol-catala/17210665/
Javier Otero i Marcos Montero, responsables d’Intel·ligència Artificial i Transformació Digital de Think UPC, expliquen les tres grans passes que ha fet la intel·ligència artificial de l’any 2022 ençà: generativa, raonadora i agèntica. Les conseqüències que té la IA en el consum energètic i com les empreses comencen a veure necessari limitar-ne el seu ús. Escolta-ho al minut 22’05 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/llibre-sobre-joaquim-maria-puyal-complir-50-anys-futbol-catala/17210665/
Escoltem un fragment de la intervenció dels professionals de Ràdio 4 al “Radiopasión” de l’any 2023. Extret de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona. Un projecte participatiu que trobareu a arxiuradio.uab.cat. Escolta-ho al minut 6’30 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/llibre-sobre-joaquim-maria-puyal-complir-50-anys-futbol-catala/17210665/
Al web de L’altra ràdio Eduard García-luengo ha publicat dos nous llibres electrònics, gratuïts, de “Comunicacions a l’espai”. Contenen molt material didàctic i educatiu sobre comunicacions a l’espai, amb enllaços per poder accedir a documentació interessant sobre el tema o fer experiències en centres educatius, de lleure o a casa. Amb aquesta publicació Eduard García-Luengo tanca la seva col·laboració regular a L’altra ràdio. Escolta-ho al minut 4’30 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/llibre-sobre-joaquim-maria-puyal-complir-50-anys-futbol-catala/17210665/
Recordem al muntanyenc i radioescolta Jordi Presas, que va presentar “Antena DX” a Ràdio Rubí. Escolta-ho a l’inici del programa a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/llibre-sobre-joaquim-maria-puyal-complir-50-anys-futbol-catala/17210665/
L’altra ràdio es pot escoltar tots els divendres al portal RNE Audio (https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ )
A Ràdio 4, els dissabtes, a les 21:05 hores, i els diumenges a les 03:00 hores. En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE ( http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/ ). També en DAB+ (ràdio digital) a l’àrea metropolitana de Barcelona i en TDT a les illes Balears.
Al satèl·lit Eutelsat Hotbird 13B, freqüència 12.303 MHz, polarització vertical.
Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio
https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio
Si voleu escoltar continguts propis de 1980 ençà teniu els episodis de L’altra ràdio vintage que es poden escoltar a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage/
Tota la informació sobre L’altra ràdio i la seva història la trobareu al web http://altraradio.cat
Gràcies per escoltar-nos i molt bona ràdio.
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