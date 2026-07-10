Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del dissabte 11 de juliol

Escolta el pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dissabte 11 de juliol del 2026. Amb els següents continguts.
Marta Balagué forma part del Grup de Perspectiva de Gènere en la Ciència de l’Associació Catalana de Comunicació Científica. És física i màster en meteorologia. Treballa com a tècnica de teledetecció del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). Conversem amb ella sobre què és i com es fa la teledetecció via satèl·lit, els aparells que es fan servir al SMC , quantes dones hi treballen i la poca presència que encara tenen les dones del temps a la ràdio i la televisió. Escolta-ho al minut 2’38 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/dones-temps-servei-meteorologic-catalunya/17138083/
Toni Sintas, enginyer de Telecomunicacions, explica què es necessita per fer un programa de ràdio fora dels estudis. Els equips per produir el programa, els que permeten al públic assistent escoltar-lo i com es fan les comunicacions internes que no surten en antena. Escolta-ho al minut 21’05 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/dones-temps-servei-meteorologic-catalunya/17138083/
Eduard García Luengo es fixa en el sol i el trio d’eclipsis 2026-2027-2028. Recomana com veure el del proper mes d’agost. Escolta-ho al minut 40’33 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/dones-temps-servei-meteorologic-catalunya/17138083/
L’altra ràdio es pot escoltar tots els divendres al portal RNE Audio (https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ )
A Ràdio 4, els dissabtes, a les 21:05 hores, i els diumenges a les 05:00 hores. En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE ( http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/ ). També en DAB+ (ràdio digital) a l’àrea metropolitana de Barcelona. I en TDT a les Illes Balears.
Al satèl·lit Eutelsat Hotbird 13B, freqüència 12.303 MHz, polarització vertical.
Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio
https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio
Si voleu escoltar continguts propis de 1980 ençà teniu els episodis de L’altra ràdio vintage que es poden escoltar a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage/
Tota la informació sobre L’altra ràdio i la seva història la trobareu al web http://altraradio.cat
Gràcies per escoltar-nos i molt bona ràdio.
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