Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del dissabte 11 d’abril

Escolta el pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dissabte 11 d’abril del 2026. Amb els següents continguts.
Dijous passat, 9 d’abril, a la tarda, a la Sala d’actes Manuel Martí Recober de la Facultat d’Informàtica de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya, es va celebrar la jornada Women in Data Science (WiDS). Escolta-ho al minut 5’37 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/condemna-judicial-meta-google-causar-addiccio-xarxes-socials/17013083/
UniSCool, una start-up catalana nascuda el 2022 i sorgida de la Universitat de Lleida, ha desenvolupat un sistema de refrigeració líquida directa al xip pensat per a electrònica avançada, especialment en servidors d’alt rendiment utilitzats en intel·ligència artificial i computació intensiva. Escolta-ho al minut 7’20 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/condemna-judicial-meta-google-causar-addiccio-xarxes-socials/17013083/
Enregistrament de Ràdio Farigola, una ràdio lliure que va començar a emetre experimentalment des d’un pis particular d’Horta, a la ciutat de Barcelona. Fem un salt enrere en el temps al mes de maig de 1981.Procedeix de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona. Un projecte participatiu que trobareu a arxiuradio.uab.cat. Escolta-ho al minut 3 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/condemna-judicial-meta-google-causar-addiccio-xarxes-socials/17013083/
Jaume Benet, professor de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, explica com iniciar-se en l’astrofotografia i en què consisteix. Escolta-ho al minut 14’58 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/condemna-judicial-meta-google-causar-addiccio-xarxes-socials/17013083/
A l’apartat de ràdio i televisió local, Antoni Sintas informa de: la col·laboració entre Ràdio 4 i La Xarxa en la producció de pòdcast; els Premis Montserrat Roig de l’Ajuntament de Barcelona; canvi a la marca Cugat Media; novetats als webs de Solsona FM, Ràdio Pineda i Badalona Comunicació. Escolta-ho al minut 44’40 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/condemna-judicial-meta-google-causar-addiccio-xarxes-socials/17013083/
El tecnoantropòleg Ricard Faura, vicepresident segon de l’Ateneu Barcelonès, reflexiona sobre l’escalat de l’ús de la intel·ligència artificial i del que pot fer per al bé comú en pilars bàsics de la societat com la sanitat i el treball digne. Escolta-ho al minut 9’25 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/condemna-judicial-meta-google-causar-addiccio-xarxes-socials/17013083/
Eduard García-Luengo al seu espai de “Comunicacions a l’espai” comenta, entre altres temes, com és la nau Artemis II que dimarts passat va voltar la Lluna. Els quatre astronautes han fet una missió que ha durat de deu dies. Escolta-ho al minut 35’15 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/condemna-judicial-meta-google-causar-addiccio-xarxes-socials/17013083/
L’informàtic Jordi Iparraguirre, al seu espai de ciberseguretat, parla de la geopolítica i els ciberatacs. Presenta el casos d’una empresa fabricant de material mèdic i quirúrgic, amb seu als EE.UU., i els centres de dades com a objectius militars. Escolta-ho al minut 22’54 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/condemna-judicial-meta-google-causar-addiccio-xarxes-socials/17013083/
La doctora Àtia Cortés, del grup Intel·ligència Artificial d’Alt Rendiment del Barcelona Supercomputing Center, comenta i valora la resolució d’un jurat a Los Angeles (EE.UU.), que ha condemnat a les empreses Meta (Instagram, Facebook i WhatsApp) i Google (You Tube) per haver causat addiccions a una jove a les plataformes socials d’Internet. Les empreses han de pagar tres milions de dòlars en danys compensatoris i tres milions en danys punitius en una històrica demanda per addicció a les xarxes socials. Meta serà responsable del 70% d’aquesta quantia i Google, del 30% restant. Escolta-ho al minut 26’07 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/condemna-judicial-meta-google-causar-addiccio-xarxes-socials/17013083/
Salvador Caballé d’Astroradio ens presenta el receptor virtual sdr.astroradio.com que permet escoltar quatre bandes de radioaficionats en diferents modalitats de transmissió. Escolta-ho al minut 32’14 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/condemna-judicial-meta-google-causar-addiccio-xarxes-socials/17013083/
L'altra ràdio es pot escoltar tots els divendres al portal RNE Audio (https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ )
A Ràdio 4, els dissabtes, a les 21:05 hores, i els diumenges a les 05:00 hores.
Al satèl·lit Eutelsat Hotbird 13B, freqüència 12.303 MHz, polarització vertical.
Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio
Si voleu escoltar continguts propis de 1980 ençà teniu els episodis de L’altra ràdio vintage que es poden escoltar a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage/
Tota la informació sobre L’altra ràdio i la seva història la trobareu al web http://altraradio.cat
Gràcies per escoltar-nos i molt bona ràdio.
