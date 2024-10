Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del cap de setmana del 5 i 6 d’octubre del 2024

Al pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del cap de setmana del 5 i 6 d’octubre de 2024, podeu escoltar els següents continguts.

El centenari de la ràdio a Catalunya, amb un enregistrament de l’Emisora Sindical EFE-35 Radio Tarrega de l’any 1958 que procedeix de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona. Un projecte participatiu que trobareu a arxiuradio.uab.cat. Escolta-ho al minut 3’07 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/digitalitzacio-drets-fonamentals/16270646/

Respàs a l’actualitat. La Fundació Eurecat celebrarà el desè AI & Big Data Congress, a l’Auditori L’Illa (AXA) de la Diagonal de Barcelona. La Universitat de Barcelona posa en marxa UB Alma Mater, la primera competició intrauniversitària d’esports electrònics. Escolta-ho al minut 4’40 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/digitalitzacio-drets-fonamentals/16270646/

L’especialista en drets i democràcia digitals Simona Levi, de la xarxa Xnet, ens informa de la celebració a Barcelona, la propera setmana, de la “Conferència Europea 4D. Digitalització i drets fonamentals per a una societat democràtica”, organitzada per Xnet i la Fundació Puntcat. Escolta-ho al minut 7’27 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/digitalitzacio-drets-fonamentals/16270646/

Les dones tecnòlogues, amb Esther Subías, especialista en projectes tecnopedagògics. Activitats per fomentar que les dones s’incorporin als estudis i les feines científiques i tecnològiques. Agenda per al proper trimestre: lliurament dels Premis Dona TIC, celebració de l’STEM Women Congress a Barcelona i nova edició a Catalunya del projecte Technovation Girls. Escolta-ho al minut 12’27 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/digitalitzacio-drets-fonamentals/16270646/

Irene Lapuente, física, ballarina i creadora de La Mandarina de Newton ens presenta tres hackatons que es fan a Catalunya aquest cap de setmana: l’Engihack dels Enginyers Industrials de Catalunya, el NASA International Space Apps Challenge i Health Tech 2030. Escolta-ho al minut 17’16 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/digitalitzacio-drets-fonamentals/16270646/

Javier Otero i Marcos Montero, Responsables d’Intel·ligència Artificial i Transformació Digital d’IThink UPC, ens expliquen les grans possibilitats que té l’eina d’intel·ligència artificial NotebookLM creada per Google. Permet generar un chat bot, en llengua anglesa, sobre un tema i crear diàlegs de veu sobre el mateix, talment com si s’estigués escoltant un programa de ràdio. Escolta-ho al minut 42’32 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/digitalitzacio-drets-fonamentals/16270646/

Sergi Corral de Ràdio l’Escala i membre de Meteoclimàtic, a la seva secció de meteorologia i tecnologia, explica el seguiment de les tempestes amb la teledetecció via satèl·lit, el radar i el detector de llamps. Escolta-ho al minut 25’52 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/digitalitzacio-drets-fonamentals/16270646/

La història de la Informàtica amb el mestre i informàtic Joan Homar, de l’Assocaició Catalana per a la Telemàtica Educativa. Com i quan es va crear el llenguatge de programari informàtic Logo i com aquest va arribar a les escoles catalanes i quan es va fer la primera versió en llengua catalana. Escolta-ho al minut 21’25 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/digitalitzacio-drets-fonamentals/16270646/

Francisco Rubio, President d’Honor de l’ADXB, a la seva secció dedicada a donar freqüències i horaris d’emissores d’ona curta, informa de Ràdio Vanuatu d’Oceania, de l’emissora local KSKO d’Alaska que emet via Bulgària i de la Korean Broadcasting System. Escolta-ho al minut 29’52 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/digitalitzacio-drets-fonamentals/16270646/

Lluís Manzano, president de la Unió de Radioaficionats de Catalunya (URCAT) informa de les activitats que aquesta associació ha posat en marxa a les bandes de radioafició per celebrar el mil·lenari del Monestir de Montserrat. Escolta-ho al minut 37’53 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/digitalitzacio-drets-fonamentals/16270646/

L’altra ràdio es pot escoltar tots els divendres al portal RNE Audio (https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ )

