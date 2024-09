Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del cap de setmana del 28 i 29 de setembre

Al pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del cap de setmana del 28 i 29 de setembre de 2024, podeu escoltar els següents continguts.

Digitalitzar les populars diapositives que guardem de la segona meitat del segle XX pot ser una feina molt llarga. L’enginyer Andreu Veà ens explica un sistema fàcil i ràpid per digitalitzar-les que ell ha dissenyat. Escolta-ho al minut 8’35 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/sistema-facil-rapid-digitalitzar-diapositives/16253035/

El catedràtic de Periodisme i director de “Regió 7” Josep Lluís Micó, ens presenta el llibre “Artificialitis” del qual n’és autor. El llibre, que també inclou comentaris i reflexions de la seva filla, Irene Micó, ha estat editat per Saldomar. En aquest assaig l’autor fa una interpretació favorable de la intel·ligència artificial, però al mateix temps crítica. Josep Lluís Micó retrata les persones que han convertit la intel·ligència artificial en un talismà per solucionar qualsevol problema del present i del futur, sovint sense saber en què consisteixen aquests sistemes o sense valorar els perills que comporten. Són els «malalts d’artificialitis». Escolta-ho al minut 16’46 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/sistema-facil-rapid-digitalitzar-diapositives/16253035/

El centenari de la ràdio a Catalunya, amb un enregistrament de Radio España de Gerona de l’any 1954. Procedeix de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona. Un projecte participatiu que trobareu a arxiuradio.uab.cat. Escolta-ho al minut 3’31 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/sistema-facil-rapid-digitalitzar-diapositives/16253035/

Mariona Sanz, Directora d’Innovació i Desenvolupament de Negoci al Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación, ens explica una aplicació de la supercomputació que té a veure amb la previsió del temps a mida de les necessitats d’una empresa. També informem que, per primera vegada, el diari “El Periódico”, coincidint amb les festes de la Mercè, va atorgar el premi Barceloní de l’Any, per distingir aquella persona que hagi contribuït al llarg de l’any 2024 a definir, impulsar o millorar el projecte de la ciutat de Barcelona. El jurat de la primera edició del premi va distingir amb aquest guardó a l’enginyer Mateo Valero, creador del Barcelona Supercomputing Center i de les diverses generacions de supercomputadors que s’han anat succeint fins a arribar al Mare Nostrum 5, inaugurat fa nou mesos. Escolta-ho al minut 22’51 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/sistema-facil-rapid-digitalitzar-diapositives/16253035/

A la tertúlia de la ràdio i la televisió internacional, Francisco Rubio i Cinto Niqui comenten els següents temes. L’antic espai emissor de Ràdio Andorra, situat a Encamp, està a prop de convertir-se en un museu que oferirà una experiència immersiva sobre la història de l’emissora als visitants. La inauguració del Museu de Ràdio Andorra està prevista per a l’estiu de l’any 2025. A les illes Balears IB3 Ràdio començarà a emetre en DAB+ a l’any 2025. Finlàndia tornarà a tenir una emissora en Ona Llarga, Arctic Radio (252 KHz). Escolta-ho al minut 35’55 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/sistema-facil-rapid-digitalitzar-diapositives/16253035/

El mestre Pitu Martínez, a L’altra ràdio a l’escola, informa dels projectes del Departament d’Educació i Formació Professional relacionats amb la ràdio i els audiovisuals. Es faran mitjançant els Centres de Recursos Pedagògics. Escolta-ho al minut 48’40 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/sistema-facil-rapid-digitalitzar-diapositives/16253035/

Xavier García, a la secció “Apps, webs i bolets” ens recomana una pàgina web per saber les fires boletaires catalanes i el llibre que publicarà Marc Cassadó. Escolta-ho al minut 5’48 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/sistema-facil-rapid-digitalitzar-diapositives/16253035/

Joan Peramiquel, president de l’ l’Associació Radioaficionats de Catalunya, informa de la 35ena edició del Concurs Comarques Catalanes que es va realitzar el cap de setmana del 14 i 15 de setembre. Escolta-ho al minut 29’13 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/sistema-facil-rapid-digitalitzar-diapositives/16253035/

Chari Bermejo, presidenta del radioclub Mike Delta Victor, informa de l’indicatiu especial que ha operat a les bandes de radioafició sota el lema Santina de Covadonga, per celebrar el Dia d’Astúries (8 de setembre). Enguany ha estat la 40ena edició. Escolta-ho al minut 32’30 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/sistema-facil-rapid-digitalitzar-diapositives/16253035/

