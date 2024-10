Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del cap de setmana del 12 i 13 d’octubre del 2024

Al pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del cap de setmana del 12 i 13 d’octubre de 2024, podeu escoltar els següents continguts.

On Economia, del diari electrònic El nacional.cat, ha presentat la comunitat i mitjà de comunicació digital On-IA. Es vol acostar la intel·ligència artificial aplicada al món de l’empresa i l’àmbit professional amb l’objectiu de veure com se li pot treure el màxim rendiment i optimitzar el dia a dia com a directiu, empresari o emprenedor. Escolta-ho al minut 5’10 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/recomanacions-nacions-unides-intel-ligencia-artificial/16281216/

El centenari de la ràdio a Catalunya, amb un enregistrament de Radio Peninsular de Barcelona de l’any 1978, extret de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona. Escolta-ho al minut 3’16 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/recomanacions-nacions-unides-intel-ligencia-artificial/16281216/

Jaume Benet, professor de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna: d’un parell d’anys ençà ha aparegut una nova tecnologia en telescopis que permet que siguin molt compactes, relativament barats i molt automatitzats de tal manera que la gent pot accedir a l’astrofotografia d’espai profund amb més facilitat que abans. El més revolucionari és el Dwarf 3. El que per mida, preu i filosofia sembla més atractiu és el Seestar S50. Escolta-ho al minut 7 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/recomanacions-nacions-unides-intel-ligencia-artificial/16281216/

La doctora Àtia Cortés, investigadora de la Unitat d’Anàlisi de Vincles Socials del Departament de Ciències de la Vida Barcelona del Barcelona Supercomputing Center, explica la necessitat de crear projectes que treballin amb la intel·ligència artificial responsable i confiable. Des del principi és important tenir bones dades i que aquestes siguin confiables i obertes a tothom. Escolta-ho al minut 28’52 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/recomanacions-nacions-unides-intel-ligencia-artificial/16281216/

A l’apartat de ràdio i televisió local, Antoni Sintas informa de: nomenaments a la direcció de la Xarxa Audiovisual Local, el programa “Operació Fest”, concurs a Canal Taronja Anoia, El Prat Radio, Olot TV, Lleida Televisió i el seu espai en aranès i el “Llibre blanc de la ràdio local” de la Federació de Mitjans de Comunicació Locals de Catalunya. Escolta-ho al minut 44’16 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/recomanacions-nacions-unides-intel-ligencia-artificial/16281216/

El tecnoantropòleg Ricard Faura, vicepresident segon de l’Ateneu Barcelonès, comenta un informe de les Nacions Unides sobre “La gobernanza de la inteligencia artificial en beneficio de la humanidad” que els passat mes de setembre es va publicar. En aquest text es donen set recomanacions per a l’ús de la intel·ligència artificial. Escolta-ho al minut 13’25 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/recomanacions-nacions-unides-intel-ligencia-artificial/16281216/

Eduard García-Luengo comenta a la seva secció de Comunicacions a l’Espai, entre altres temes, que l’Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) ja ha començat a impartir el nou grau d’Enginyeria de Satèl·lits, una formació que pretén dotar els estudiants d’una formació en els coneixements, les habilitats i les competències que es requereixen en el sector espacial. Escolta-ho al minut 33’35 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/recomanacions-nacions-unides-intel-ligencia-artificial/16281216/

L’informàtic Jordi Iparraguirre, al seu espai de ciberseguretat, reflexiona sobre la campanya en contra del “Xat Control”, en anglès “Child Sexual Abuse Regulation” (CSAR) o “chat control”, que hauria hagut d’haver estat aprovada pel Parlament Europeu i que la seva aprovació ha estat ajornada, tot i que sembla que la presidència hongaresa del Consell d’Europa vol presentar una nova versió d’aquesta regulació. Escolta-ho al minut 18’31 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/recomanacions-nacions-unides-intel-ligencia-artificial/16281216/

Des de Colectic, Sergi Cardona, de l’Oficina Tècnica del Canòdrom -Ateneu d’Innovació Digital i Democràtica, fa un recull de les activitats que faran durant les properes setmanes i comenta alguna de les que han fet recentment, com un programa de ràdio. Escolta-ho al minut 22’39 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/recomanacions-nacions-unides-intel-ligencia-artificial/16281216/

Salvador Caballé d’Astroradio informa de l’edició d’aquest any de la fira de la radioafició Iber Radio, celebrada a Àvila, on Astroradio va presentar la sèrie 8000 del receptor SDR Flex. Escolta-ho al minut 38’36 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/recomanacions-nacions-unides-intel-ligencia-artificial/16281216/

Toni Moyano, de l’Associació de Radioaficionats Minusvàlids Invidents de Catalunya (ARMIC): felicitació als atletes que van participar als Jocs Paralímpics de París; l’Escola Universitària de l’ONCE. Escolta-ho al minut 41’28 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/recomanacions-nacions-unides-intel-ligencia-artificial/16281216/

